Víctor Heredia emocionó a todos con sus palabras tras la partida de Taty Almeida: "Amiga inolvidable"

Víctor Heredia se pronunció sobre la partida de Taty Almeida.

La partida de Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, conmocionó a todos los argentinos; entre ellos, al músico Víctor Heredia. El folklorista que siempre se sintió interpelado por las luchas sociales y acompañó desde un principio la causa de las Madres y Abuelas le dedicó unas sentidas palabras a la activista argentina en sus redes sociales.

La noticia del deceso de Almeida, quien falleció rodeada de su entorno íntimo, unió a dirigentes políticos, activistas y ciudadanos de diversos sectores en un reconocimiento unánime a su coherencia y militancia. En ese contexto de luto nacional, Heredia apeló a la sensibilidad de su pluma para describir el vacío que deja la partida de una mujer que hizo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia el motor de su vida entera.

"No encuentro las palabras, te las llevaste todas, amiga inolvidable. No encuentro las palabras. Me aniquiló el domingo con sus noticias tristes. Acaban de decirme, querida, que te fuiste", expresan los primeros versos del texto compartido por el músico, reflejando el impacto inmediato que le causó enterarse de la dolorosa pérdida durante el fin de semana.

En su homenaje, el referente del folklore y de la canción testimonial hizo alusión directa a la incansable labor de Taty por los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, vinculando el dolor de la ausencia con la figura de Alejandro, el hijo de la activista secuestrado en 1975. "Vos que luchaste tanto por los tuyos, los míos y los de tantos otros, sabés cómo amordazan las voces las ausencias", continuó el artista, para luego concluir: "Este pájaro mudo que no canta esta tarde volará hasta tu cielo como, seguramente, lo hará el propio Alejandro para abrazarte entonces y entibiar tu regazo".

Taty Almeida.

El adiós a una gigante

Mientras el arco cultural procesa la partida de una de sus figuras más queridas, los restos de Taty Almeida serán velados este lunes y martes en una ceremonia que se anticipa masiva en la sede del sindicato de telecomunicaciones Foetra. El último adiós a la mujer que popularizó la máxima "La única lucha que se pierde es la que se abandona" quedará marcado por el silencio respetuoso de un país y por las sentidas palabras de creadores como Heredia, quien cerró su dedicatoria con una crudeza que ilustra el sentimiento colectivo: "También quiero que sepas que me quedé sin lágrimas".