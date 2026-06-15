El último adiós a Taty Almeida: cuándo y dónde será el velorio de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo.

Taty Almeida falleció este domingo 14 de junio a los 95 años y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora convocó a despedirla el lunes en la sede del sindicato Foetra a partir de las 14 y hasta la medianoche, y el martes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía

Poco antes, su hija Fabiana, había contado que la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo partió a las 19:30 luego de pasar algunos días internada en el Hospital Italiano por problemas de salud. Y dio a conocer algunos detalles del velorio para poder darle el último adiós a la querida defensora de la Derechos Humanos que deja un gran vacío en la historia argentina.

Cuándo, dónde y cómo será el velorio de Taty Almeida

La familia de Almeida respetará la última voluntad de ella y seguirá a rajatabla las indicaciones que dio para su despedida. El velorio será en Foetra, el sindicato de trabajadores de las Telecomunicaciones, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 3171, CABA. "Ella quería el velorio ahí, que le pusieran una foto muy linda para que todos la recordemos como era ella", contó Alejandra.

También revelaron que será a cajón cerrado porque Taty era "era muy coqueta".

Finalmente, Alejandra hizo un pedido un último especial: "No queremos flores, ni coronas. Si quieren donar la plata a madres, necesitamos que nos ayuden para mantenerla. En vez de gastar en flores, ayudemos a nuestras madres y a nosotras que vamos a seguir con esta lucha".