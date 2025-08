Conmoción por el nuevo comunicado de Pablo Alarcón sobre su salud: "Mi vida pende de un hilo"

Lágrimas en el espectáculo por lo que confirmó Pablo Alarcón.

Pablo Alarcón es uno de los actores más reconocidos de la República Argentina. A sus 78 años, fue noticia por un triste episodio de salud: el protagonista iba manejando su vehículo cuando, de pronto, sufrió un síncope y chocó. Afortunadamente logró salir de una situación crítica, aunque en las últimas horas realizó un nuevo comunicado que hizo llorar a todos. "Mi vida pende de un hilo", aseguró.

En diálogo con LN+, Pablo Alarcón reflexionó: "No sé qué me salvó, pero me salvó. Yo creo que me voy de este mundo pagando todo lo que debo, algo debo haber hecho mal en la vida, pero me ha tocado a mí pasar por algo que nunca pasé. Se me cerraban los ojos, volanteé para el cordón y de ahí en más no me acuerdo de nada. Me desperté frente a la ambulancia, me hicieron todo tipo de pruebas hasta que descubrieron que tenía cierta infrecuencia cardíaca".

"Esto me enseñó que mi vida pende de un hilo, y que no debo jactarme de lo que debo sino de lo que soy. Pagar al día todas las cuentas, hacerle frente a la situación", cerró Pablo Alarcón. Sus palabras causaron conmoción en el espectáculo, ya que, si bien continúa vigente en la cultura nacional, preocupó a quienes lo admiran hace años.

Pablo Alarcón reveló cuál fue el problema de salud que sufrió

Pablo Alarcón rompió el silencio luego del accidente que protagonizó en el barrio porteño de Chacarita y que lo dejó internado y con versiones poco claras sobre su estado de salud. Aunque el director del SAME habló de ACV, la ex esposa del actor Claribel Medina le bajó gravedad a la situación. Ahora, Alarcón reveló finalmente qué le ocurrió y admitió que debió ser operado por un problema que ocasionó su fallo en el organismo.

Pablo Alarcón fue internado en el IMAC y los médicos decidieron practicarle una intervención quirúrgica para colocarle un marcapasos, según relató en un audio al periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live): “Me pusieron un marcapasos a raíz del accidente que tuve, que me desmayé. Nunca me había pasado, no sabía lo que era un desmayo. Me pasó a mí como le pasa a mucha gente y me di cuenta que venía algo raro. Me acerqué al cordón para estacionar, pero no llegué a frenar para no chocar”.

"Este accidente fue el martes pasado y venía de la Legislatura porque me dieron un reconocimiento a la trayectoria, estaba feliz y contento y me pasó esto. Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida. No siento nada. Esto actúa cuando bajan las frecuencias cardíacas. Es como un bolsillo que te ponen en el pecho y emite pulsaciones. Se pone en funcionamiento cuando el corazón baja las pulsaciones”, agregó, explicando las funciones del marcapasos que le colocaron los profesionales médicos. Además, Pablo Alarcón detalló: “Estoy bien, leyendo, hablando por teléfono, estoy comiendo, tengo hambre y tengo ganas de irme, de ver a mis perros”.