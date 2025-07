Claribel Medina contradijo al director del SAME y reveló qué pasó con la salud de Pablo Alarcón: "Es solo eso"

Cómo sigue la salud de Pablo Alarcón tras su accidente.

La actriz Claribel Medina rompió el silencio en medio de las primeras informaciones sobre la salud de su ex marido Pablo Alarcón y reveló que le ocurrió al actor, contradiciendo al director del SAME Alberto Crescenti (quien habló de un "accidente cerebrovascular"). La palabra de Claribel Medina y el pronóstico que recibió el padre de sus hijas.

Pablo Alarcón sufrió un accidente de tránsito ayer por el mediodía -protagonizó un fuerte choque en el barrio de Palermo- y debió ser asistido por el SAME, que lo trasladó al Hospital Fernández para su internación y evaluación médica. Y aunque las primeras versiones -incluída la del director del SAME- revelaron que el actor había sufrido un ACV, Claribel Medina rompió el silencio ante la prensa y le restó gravedad a lo ocurrido a su ex esposo.

“Estamos con el productor de la obra y amigos. Hasta mañana no habrá parte médico. Lo primero que él me dijo es que debió haber sido como un golpe eléctrico en la válvula y eso afectó para que no le llegue aire al corazón por lo que se desvaneció”, explicó Claribel Medina. Además, en cuanto al estado anímico de Pablo Alarcón sostuvo: ”Está fantástico y bárbaro de ánimo. Contento y hace chistes. Le van a hacer un control y si no se le complica nada, es sólo eso. Va a pasar la noche acá, se va a quedar mañana y pasado también”.

Pablo Alarcón y un antecedente de salud que preocupa

El actor de 79 años ya tiene varias complicaciones de base y el año pasado sufrió una internación. “Él tuvo una operación grande, con varios stents. Como se dice, tiene un corazón nuevo. Los médicos quieren ver qué ocurrió con la válvula”, señaló Claribel.

“El susto pasó. Él está muy bien de ánimo. Es una sorpresa esto. Sólo se acuerda que se desvaneció por ocho cuadras cuando estaba por estacionar el auto”, cerró Claribel Medina, revelando que entre las recomendaciones médicas que recibió se encuentran “una medicación” y “tomar agua porque está muy deshidratado y tiene un catarro viral que no pasa a neumonía”.