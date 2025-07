Pablo Alarcón sufrió un accidente y se encuentra internado

El reconocido actor Pablo Alarcón sufrió un accidente de tránsito este mediodía mientras manejaba por el barrio de Palermo. Los primeros detalles sobre la salud del actor de 78 años y exesposo de Claribel Medina, madre de sus dos hijas, junto con quien protagoniza la comedia teatral Es complicado.

El accidente ocurrió cuando el actor Pablo Alarcón manejaba sobre Avenida Córdoba a la altura de Concepción Arenal en el barrio de Palermo. El SAME y la Policía acudieron en su ayuda, ya que habría sufrido un principio de ACV y terminó ingresado en el Hospital Fernández. El actor protagonizó un choque y varios autos terminaron perjudicados, según un video que no tardó en hacerse viral en las redes.

"Personal de la Comisaría Vecinal 15A se trasladó este martes a la avenida Córdoba al 6000, luego de que un auto perdiera el control y chocara contra otros dos vehículos estacionados. Al llegar, constataron que el conductor involucrado era el actor Pablo Alarcón, quien se habría descompensado mientras manejaba, provocando el accidente. Fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Fernández con diagnóstico de desmayo, sin riesgo de vida", emitió la Policía de CABA en un comunicado. El actor se encuentra fuera de peligro, pero por el momento se desconocen más detalles sobre su estado de salud.

El año pasado, había sido internado por una neumonía bilateral que comenzó como un simple cuadro gripal. "Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses", había indicado tras su externación.

NOTICIA EN DESARROLLO