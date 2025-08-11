El Atlético Madrid de Julián Álvarez sorprendió con el fichaje de un jugador clave para su delantera y que será rival del atacante argentino. El conjunto de Diego Pablo Simeone tendrá a un jugador italiano luego de que haya firmado un contrato de cinco años. Se trata del italiano Giacomo Raspadori procedente del Napoli.

La noticia se confirmó este lunes y, de acuerdo a lo que se supo, Atlético Mardid soltó un toal de 26 millones de euros (30,14 millones de dólares) para llegar a comprar al delantero italiano. Raspadori comenzó su carrera en el Sassuolo, antes de fichar por el Napoli en calidad de cedido en 2022, conquistando el título de la Serie A en su primera campaña en el club.

El jugador de 25 años ganó su segundo Scudetto con el equipo napolitano la temporada pasada y ha disputado un total de 88 partidos ligueros con el club, en los que ha marcado 13 goles, aunque la mayoría de sus minutos de juego fueron disputados saliendo desde el banquillo. Raspadori formó parte de la selección italiana que triunfó en la Eurocopa 2020, y ha marcado nueve goles con su país en 40 encuentros.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid de España

Partidos disputados: 58.

Goles convertidos: 30.

Asistencias: 8.

Aún no consiguió títulos oficiales desde su llegada al club español.

El fixture en LaLiga de España para el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el "Cholo" Simeone