El drama que vivió Emiliano Spataro que le impidió ganar el Desafío de las Estrellas del TC

Spataro terminó decimoctavo en San Juan.

La novena fecha del Turismo Carretera trajo consigo el cierre del Torneo de las Carreras Especiales con el "Desafío de las Estrellas", que contó con la particularidad del cambio de los neumáticos derechos, que fueron los de mayor desgaste, y la recarga de combustible. Ese condimento especial añadió el factor de la estrategia, a la cual Emiliano Spataro le sacó el mejor provechó para pasar del decimonoveno lugar a liderar la carrera en el Circuito San Juan Villicum este domingo.

Al mando del Ford Mustang Mach I, el piloto de la Escudería G129 se mantuvo en el primer puesto hasta seis vueltas antes del final de la carrera, cuando una descompostura le hizo perder rendimiento y caer en el clasificador. Y es que al comienzo de la final, el coche sufrió daños en el soporte del caño de escape, lo que hizo que comiencen a ingresar los gases al habitáculo, algo que pudo soportar durante varios minutos.

Sin embargo, hacia el final de la jornada, la situación se hizo insostenible y el malestar, combinado con un problema con el voltaje de la batería, llevó a una pérdida de rendimiento que lo hizo bajar al decimoctavo lugar, mientras que la victoria se la quedó Martín Vázquez. La situación fue tan apremiante que Spataro tuvo que recibir atención médica una vez finalizada la carrera y luego se prestó a los micrófonos para explicar lo sucedido.

“Tuvimos un gran fin de semana en San Juan que no pudimos cerrar con el resultado que merecíamos con un excelente cambio de gomas, carga de combustible y estrategia ya que en una de las refriegas de las primeras vueltas se rompió el soporte del escape, llenó el interior del auto de gases y esto me hizo perder lucidez hasta el punto de ya no poder mantener el auto en pista cuando veníamos liderando la carrera cómodamente”, afirmó en conversaciones con Carburando.

Además, el piloto aprovechó para agradecer a los médicos por la atención: “Muchas gracias al doctor Balinoti que me sacó del auto y a los médicos que me asistieron”. La intoxicación le impidió arribar en condiciones al parque cerrado y tuvo que ser atendido por emergencias, donde le suministraron oxígeno para que pueda recuperarse rápidamente.

El bonaerense quedó en el puesto 30º de la tabla.

Se definió el “Torneo de las Carreras”

La cita en San Juan fue testigo de la definición del Torneo de las Carreras Especiales, que inicialmente había quedado en manos de Julián Santero, aunque la sanción postcarrera hizo que el ganador del minicertamen sea Marcelo Agrelo. De esta manera, el chubutense también se quedó con el pase directo a la Copa de Oro, aunque ya tiene su lugar asegurado por su posición en la fase regular, donde por ahora también quedaron clasificados Santero, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.