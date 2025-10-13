A qué hora se estrena MasterChef Celebrity 2025 en Telefe: la grilla confirmada

MasterChef Celebrity estrena el 13 de octubre de 2025.

Tras una serie de anuncios previos, Telefe confirmó que el esperado reality MasterChef Celebrity no comenzará el martes 14 de octubre, como se había comunicado inicialmente, sino el lunes 13 de octubre a las 22:00 horas.

El cambio de día responde a una estrategia para mejorar la grilla: la final de La Voz Argentina, otro de los grandes ciclos del canal, será dividida en dos partes. La primera se emitirá el domingo 12 de octubre, mientras que la definición del ganador tendrá lugar en la previa del estreno culinario. Así, la segunda parte de la final de La Voz servirá como antesala del debut de MasterChef Celebrity.

La modificación llegó luego de analizar opciones de programación, buscar evitar conflictos de horario y maximizar la audiencia. Por eso, el nuevo horario coloca a MasterChef Celebrity en un primer lugar en la programación de Telefe, con miras a captar audiencia con el impulso que dejará La Voz Argentina, y así reemplazar en parte la franja horaria que deja el anterior reality. El canal confía en que esa continuidad cautivará a los espectadores que hayan seguido los últimos episodios del ciclo de canto.

"La Voz" y "MasterChef Celebrity" harán relevo de horario.

¿Qué esperar en esta edición de MasterChef?

La edición volverá con 24 famosos de distintos ámbitos (actores, deportistas, influencers, periodistas) para desafiarse en la cocina.

(actores, deportistas, influencers, periodistas) para desafiarse en la cocina. Se espera una novedad: la MLS, MasterChef Liga de Streamers , donde creadores de contenido podrán reaccionar en paralelo al programa.

, donde creadores de contenido podrán reaccionar en paralelo al programa. Cada capítulo tendrá desafíos variados : pruebas individuales, eliminaciones, pruebas de “repesca” para que participantes que ya se fueron puedan volver, tensiones emocionales y la tradicional mezcla de competencia, espectáculo y controversia.

: pruebas individuales, eliminaciones, pruebas de “repesca” para que participantes que ya se fueron puedan volver, tensiones emocionales y la tradicional mezcla de competencia, espectáculo y controversia. Algunas figuras del elenco han reaccionado a la foto oficial del programa, cuestionando su posición en la imagen, lo que ya anticipa que habrá polémicas propias del certamen.

El listado completo de participantes de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara como psicóloga del jurado

Desde el canal Telefe lanzaron una nueva promoción del reality con un tono humorístico, en donde Wanda Nara asume un rol de psicóloga para los jurados: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, frente a los “traumas” que les provocan algunas acciones de los participantes cuando están presentado sus platos o cuando se ocupan en la cocina. Unos ñoquis mal cocinados, una pizza con exceso de albahaca o un pan demasiado remojado en salsa son algunos de los traumas de los que se burlan en el promocional.

En resumen y directo para anotar: el estreno de MasterChef Celebrity será el lunes 13 de octubre a las 22:00, no el martes como se había anunciado. La modificación de la programación es para que La Voz Argentina y MasterChef Celebrity se encuentren estratégicamente uno tras otro.