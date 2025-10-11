Qué se sabe del futuro laboral de Nico Occhiato.

En medio de los importantes cambios que atraviesa Telefe, entre la salida de directivos históricos y la confirmación de su proceso de venta, Nicolás Occhiato rompió el silencio y habló sobre su futuro en la señal. El conductor, que lideró la última edición de La Voz Argentina 2025, explicó en una entrevista cómo vive este momento de transición y qué planes tiene de cara al año próximo.

“Está en proceso de venta, imagino que sí. Pero la verdad no estoy tan adentrado en los cambios. Sí me enteré de la salida de Pendino”, dijo en diálogo con la prensa, en referencia a Guillermo Pendino, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como vicepresidente de Contenidos y Programación del canal.

Occhiato, que debutó en Telefe con gran éxito tras el desembarco de su productora Luzu TV, aseguró que su vínculo con la señal fue positivo desde el inicio. “En Telefe solo soy un conductor, acabamos de hacer un formato que está por terminar y que nos fue bárbaro. Estoy hablando para ver qué más podemos seguir haciendo y con muchas ganas, pero no más que eso”, señaló con cautela.

Qué se sabe de la relación laboral de Nico Occhiato con Telefe

El creador de Luzu TV también habló sobre la alianza que permitió que su equipo participara de la producción del ciclo. “La alianza con Luzu fue solo por La Voz. Si se da otro proyecto que me entusiasme y me genere un desafío, como La Voz, mi condición siempre es desembarcar con Luzu y generar esta sinergia, que creo que fue un éxito”, explicó.