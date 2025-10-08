Escándalo en Telefe: se va una figura histórica tras años en el canal

Se conoció un gran cambio en Telefe.

Sorpresa en la televisión argentina: Telefe, la señal líder del país, atraviesa una reestructuración inesperada tras la renuncia de uno de sus nombres más importantes: Guillermo Pendino, actual vicepresidente de Contenidos y Programación. La noticia, que generó impacto en el ambiente mediático, fue confirmada este miércoles por Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron detalles del cambio que sacude la grilla del canal.

“Se desliga ya de su cargo Guillermo Pendino, a esta hora ya firmada”, informó Lussich al aire, citando al periodista Luis Bremer, quien había adelantado la primicia en redes. Según explicó, Pendino firmó su desvinculación el martes y analiza nuevas oportunidades laborales, incluso fuera del país. “Tiene propuestas y evalúa radicarse en Brasil, donde vivió varios años y donde reside su pareja”, añadió el conductor.

Durante el programa, Karina Iavícoli reveló que el directivo ya comenzó a comunicarse con varias de las figuras del canal para despedirse personalmente. “Fue él quien llamó a muchas de las estrellas para contarles su decisión”, aseguró. Además, aclaró que su salida fue acordada en buenos términos y que “arregló su dinero” antes de dar el paso definitivo.

Las razones detrás de su salida

El alejamiento de Pendino coincide con el proceso de negociación por la venta de Telefe, que viene generando tensión dentro de la compañía. Según informó el panel de Intrusos, Tomás Yankelevich finalmente se habría bajado de la operación “porque le faltaban 20 millones de dólares para concretar la compra”.

Lussich también mencionó otras razones que podrían haber influido en la renuncia. “Su gestión fue muy exitosa, mantuvo al canal en el liderazgo, pero hubo dos factores clave: la venta en curso y su nombre vinculado a denuncias mediáticas de Viviana Canosa, que nunca se probaron, pero afectaron su imagen pública”, explicó.