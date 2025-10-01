Tenía 87 años: murió un histórico actor que brilló en Telefe.

A los 87 años, murió un histórico actor que tuvo una trayectoria destacable y brilló en Telefe. La Asociación Argentina de Actores lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Se trata de José Andrada, nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1938, quien tuvo una destacada trayectoria. "Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas", expresó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.

Uno de los papeles más recordados de Andrada fue el de Pedro Velasco, empresario mexicano que se enamoró de Gabriel Medina (interpretado por Martín Seefeld) y le lanzó una de las frases más recordadas de la serie: "¿No hay un piquito para mí?".

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores

"Su nombre real era José Manuel Andrada Márquez, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires. Su deceso se produjo el 1 de octubre de 2025. Debutó en el teatro en la década de 1970. Llevó adelante una nutrida labor en la escena independiente. Entre las obras de las que participó se encuentran La batalla de José Luna y Lejos de aquí", indicó la Asociación Argentina de Actores en el comunicado, y siguió: "En televisión participó en Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco, Sos mi vida. Alcanzó gran repercusión por su aparición en Los simuladores, donde protagonizó una recordada escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión '¿No hay un piquito para mí?'".

Murió el actor José Andrada a los 87 años.

La organización recordó que, en cine, Andrada trabajó en Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre otras películas. "En 2010, la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso", añadió.