Una charla de amigas se convierte en un encuentro con la muerte: cuándo y dónde ver la obra de teatro que replanteará tus prioridades

Morite, Beba se da los jueves y viernes en el Teatro Picadilly.

La cartelera del Teatro Picadilly sumó a su programación ¡Morite, Beba!, una pieza escrita por Virginia Flammini y dirigida por Gabriel Villalba que explora las tensiones ocultas en las relaciones de larga data. Es una opción perfecta para aquellos que les gusta sentirse interpelados al exponerse al arte y al mismo tiempo no pagar cifras exorbitantes.

La trama presenta a Beba, interpretada por Marian Moretti, cuya existencia apacible se ve alterada por la llegada de Nené (Julián Pucheta) y Chichí (Marco Gianoli), dos hermanas y amigas del pasado que traen consigo mucho más que simples anécdotas de juventud. Lo que inicia como una reunión social cotidiana alrededor de una merienda deriva en un escenario enrarecido donde la nostalgia cede paso a revelaciones inesperadas.

El giro central de la historia se produce cuando se descubre que las visitantes son, en realidad, entidades con la misión de informar a la protagonista sobre su propio fallecimiento. A través de este recurso, la obra utiliza el humor ácido para desentrañar secretos y deudas emocionales que el tiempo no logró borrar.

La puesta en escena, producida por Jumaro Producciones, logra un equilibrio entre la comedia irónica y la incomodidad, interpelando al espectador sobre la naturaleza de la vida y los vínculos personales. El trabajo actoral del trío protagónico sostiene un ritmo dinámico donde lo familiar se torna fantástico, consolidando a la propuesta como una experiencia teatral que combina el entretenimiento con una mirada mordaz sobre la muerte y la amistad.

Morite, Beba.

Ficha técnica de Morite, Beba

Dirección: Gabriel Villalba

Asistente de dirección: Gabriela Arata

Producción: Jumaro

Libreto: Virginia Flammini

Elenco: Julián Pucheta, Marian Moretti, Marco Gianoli

Diseño de iluminación: Leandra Rodríguez ADEA

Asistente de iluminación: Sofía Montecchiari

Escenografía: Rodolfo Rossi

Vestuario: Vanesa Abramovich

Maquillaje: Agustina Cirigliano

Fotos: Nacho Lunadei

Gráfica: Matias Muela

Prensa: Entre Líneas PR

Teatro: Teatro Picadilly

Estreno: 9 de abril de 2026,

Funciones: Jueves y viernes

Entradas: Plateanet.

Quiénes son los actores de Morite, Beba