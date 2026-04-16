Una charla de amigas se convierte en un encuentro con la muerte: cuándo y dónde ver la obra de teatro que replanteará tus prioridades

La cartelera del Teatro Picadilly sumó a su programación ¡Morite, Beba!, una pieza escrita por Virginia Flammini y dirigida por Gabriel Villalba que explora las tensiones ocultas en las relaciones de larga data. Es una opción perfecta para aquellos que les gusta sentirse interpelados al exponerse al arte y al mismo tiempo no pagar cifras exorbitantes.
La trama presenta a Beba, interpretada por Marian Moretti, cuya existencia apacible se ve alterada por la llegada de Nené (Julián Pucheta) y Chichí (Marco Gianoli), dos hermanas y amigas del pasado que traen consigo mucho más que simples anécdotas de juventud. Lo que inicia como una reunión social cotidiana alrededor de una merienda deriva en un escenario enrarecido donde la nostalgia cede paso a revelaciones inesperadas.
El giro central de la historia se produce cuando se descubre que las visitantes son, en realidad, entidades con la misión de informar a la protagonista sobre su propio fallecimiento. A través de este recurso, la obra utiliza el humor ácido para desentrañar secretos y deudas emocionales que el tiempo no logró borrar.
La puesta en escena, producida por Jumaro Producciones, logra un equilibrio entre la comedia irónica y la incomodidad, interpelando al espectador sobre la naturaleza de la vida y los vínculos personales. El trabajo actoral del trío protagónico sostiene un ritmo dinámico donde lo familiar se torna fantástico, consolidando a la propuesta como una experiencia teatral que combina el entretenimiento con una mirada mordaz sobre la muerte y la amistad.
Ficha técnica de Morite, Beba
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Dirección: Gabriel Villalba
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Asistente de dirección: Gabriela Arata
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Producción: Jumaro
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Libreto: Virginia Flammini
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Elenco: Julián Pucheta, Marian Moretti, Marco Gianoli
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Diseño de iluminación: Leandra Rodríguez ADEA
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Asistente de iluminación: Sofía Montecchiari
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Escenografía: Rodolfo Rossi
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Vestuario: Vanesa Abramovich
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Maquillaje: Agustina Cirigliano
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Fotos: Nacho Lunadei
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Gráfica: Matias Muela
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Prensa: Entre Líneas PR
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Teatro: Teatro Picadilly
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Estreno: 9 de abril de 2026,
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Funciones: Jueves y viernes
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Entradas: Plateanet.
Quiénes son los actores de Morite, Beba
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Julián Pucheta: actor, cantante, bailarín y docente de actuación con destacada trayectoria en teatro musical, clásico y televisión. Forma parte de la premiada compañía de teatro Galaxias Creativas desde el año 2020. Ganador del Premio Carlos, tres veces ganador del Premio Hugo al Teatro Musical y dos veces del Premio ATINA como mejor intérprete masculino, además de múltiples nominaciones a los premios ACE, Florencio Sánchez y Estrella de Mar.
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Marian Moretti: actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Actualmente protagoniza Morite Beba en el Teatro Picadilly y participa en la serie El tiempo puede esperar para la plataforma Netflix. Fue parte de producciones como División Palermo, El amor después del amor y Entre Hombres, además de destacarse en unipersonales como ¿Ustedes bien?, labor que le valió el Premio Estrella de Mar a Mejor Stand Up. Asimismo, conduce el streaming Las Lorenzas junto a Dany la Chepi y el Tucu Lopez y participó en la tira QVATL.
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Gabriel Villalba: actor y director de teatro y ópera con más de 30 años de trayectoria. Se formó con referentes como Guillermo Cacace, Mauricio Kartún, Pompeyo Audivert y Javier Daulte, entre otros. En su rol de director, ha estado al frente de obras como El dilema de la cucaracha en el Teatro Picadilly, La Bomba en el Paseo La Plaza y Farsantes en el Teatro Border.