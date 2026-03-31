Entre el humor y la memoria personal: así es Mazel Toc, el biodrama de Nicolás Litman.

Hay obras que encuentran su fuerza en la espectacularidad y otras que se sostienen desde lo íntimo. Mazel Toc pertenece a este segundo grupo. Se trata de un biodrama construido a partir de la vida del actor Nicolás Litman, quien fue diagnosticado en su infancia con el Síndrome de Tourette. Desde ese punto de partida, la obra, dirigida por Fernando Ricco, propone un recorrido que combina recuerdos personales con una mirada sensible sobre la experiencia de crecer siendo neurodivergente.

La historia se apoya en episodios de la vida de Litman para abordar distintos aspectos que atraviesan su recorrido: el bullying escolar, la relación con su familia, la inserción laboral y su vínculo con la identidad judía. Lejos de centrarse únicamente en el trastorno, la obra amplía el foco y busca mostrar cómo esas experiencias se entrelazan en la vida cotidiana.

Entre el humor y la memoria personal: así es Mazel Toc, el biodrama de Nicolás Litman.

Uno de los elementos más destacados es el uso del humor como herramienta narrativa. A lo largo de la obra, Litman logra generar momentos de distensión que permiten acercarse a temas complejos desde un lugar más accesible. Ese tono también se combina con instancias de mayor sensibilidad, donde la historia personal toma un carácter más íntimo.

En ese cruce entre lo autobiográfico y lo escénico, Mazel Toc apuesta a construir un relato que visibiliza realidades poco representadas en el teatro, especialmente aquellas vinculadas a la neurodivergencia y a los desafíos de la integración social.

Entre el humor y la memoria personal: así es Mazel Toc, el biodrama de Nicolás Litman.

Dónde ver Mazel Toc

Mazel Toc puede verse los viernes a las 20.30 y los sábados a las 18.30 en La Pausa Teatral (Luis Viale 625, a 500 metros del Cid Campeador). Las entradas pueden conseguirse por Alternativa Teatral con un precio de $22.000.