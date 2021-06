El teatro Astral reabre con versiones locales de A Chorus Line y The Boys in the Band

Las versiones locales de Broadway A Chorus Line y la emblemática La fiesta de los chicos, ambas bajo la dirección general de Ricky Pashkus, se presentan en julio en el porteño teatro Astral.

18 de junio, 2021 | 19.01

Los chicos de la banda, adaptación del exitoso drama de Broadway que saltó al cine en 1970.

Las versiones locales de Broadway A Chorus Line y la emblemática La fiesta de los chicos, ambas bajo la dirección general de Ricky Pashkus, llegan a la Avenida Corrientes y se presentan en julio en el porteño teatro Astral. Con música original de Marvin Hamlisch, letras de Edward Kleban, textos de James Kirkwood Jr. y Nicholas Dante y adaptación de Fernando Masllorens y Federico González Del Pino, A Chorus Line se presentará desde el 1 de julio, todos los jueves a las 20 horas en la sala de Avenida Corrientes 1639. El multipremiado musical trata sobre un selecto y talentoso grupo de artistas que participan de la audición para ser parte de un importante musical; se elegirá la línea de coro, el ensamble, para lo cual deberán dar lo mejor. Deberán bailar, cantar y actuar, pero además abrir sus corazones, pues así se los pedirá el exigente director. La obra muestra las personalidades de los bailarines y del director y coreógrafo del show, a medida que ellos cuentan los eventos que moldearon sus vidas y las decisiones que los hicieron bailarines. En tanto, La fiesta de los chicos, se estrenará el 9 de julio a las 20.30 horas y las funciones se llevarán a cabo los viernes a las 20.30, los sábados a las 21.45 y los domingos a las 21. La emblemática obra escrita por Mart Crowley se estrenó en el off de Broadway en 1968 y más tarde fue llevada a la pantalla grande con el elenco original, bajo la dirección del ganador del Oscar William Friedkin. MÁS INFO Cine Luca: Cuándo, cómo y dónde ver la nueva película de Pixar La trama narra la fiesta de cumpleaños de Harold, organizada por Michael en su departamento y a la que están invitados otros amigos gays del homenajeado, mientras que en un momento de la noche aparece un "cowboy" como regalo sorpresa y llega de manera inesperada un viejo compañero de la universidad que siempre se proclamó heterosexual. A medida que avanza la noche y aumenta el consumo de alcohol, comienzan a revelarse viejos resentimientos no resueltos entre los invitados y los conflictos van escalando con el correr de las horas. Fernando Dente, Nicolás Di Pace, Tomás Fonzi, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Nicolás Riera, Agustín Suárez y Sergio Surraco conforman el elenco de la pieza.