Netflix estrenó la miniserie más esperada del año: tiene solo 5 episodios

Netflix es una de las plataformas de streaming para ver series y películas más usadas en el mundo. Tras los éxitos de Merlina y En el barro, ahora estrenó recientemente una miniserie donde el suspenso político combina intriga internacional y decisiones imposibles.

Se trata de Rehén, una producción británica que consta de cinco capítulos que duran entre 40 y 45 minutos, tiempo aprovechado al máximo para mantener a los espectadores en tensión sin la necesidad de acudir a escenas de relleno.

La serie fue creada y guionada por Matt Charman, conocido por su trabajo en Puente de espías. También participan en la dirección Isabelle Sieb y Amy Neil. El reparto principal incluye a Suranne Jones como la primera ministra británica Abigail Dalton, Julie Delpy en el papel de Vivienne Toussaint, presidenta de Francia, y Corey Mylchreest que encarna a un personaje clave, Matheo Lewis.

¿De qué se trata la serie "Rehén"?

La historia arranca con el secuestro del esposo de Abigail durante su primera gran cumbre diplomática con Toussaint. Ella debe decidir entre ceder ante las exigencias de los captores o mantener su compromiso con la nación, lo que la pone en una encrucijada moral y política. Paralelamente, Toussaint recibe amenazas y chantajes que complican la gestión de Dalton.

Frente a esa doble crisis, las dos mandatarias se ven forzadas a actuar en conjunto, aunque pronto descubren que la decisión que deben tomar es prácticamente inalcanzable. El dilema político y personal al que se enfrentan coloca a las protagonistas en una encrucijada que mezcla ambiciones, lealtades y sacrificios.

El resultado es una atmósfera de tensión constante, donde la intriga se sostiene hasta el último minuto de la serie. Con apenas cinco capítulos, la producción condensa lo mejor del suspenso clásico y lo combina con un enfoque actual sobre el liderazgo femenino en un escenario internacional convulsionado.

La serie transita el terreno del thriller político con ritmo ágil y giros narrativos que elevan la tensión. La trama deja en claro que el secuestro no es solo un incidente: es el catalizador de una crisis que trasciende lo personal e impacta a escala internacional

¿Qué dijo la crítica?

La crítica comenzó a darle señales positivas. En Rotten Tomatoes, la serie debutó con una calificación del 86%, mientras que en Filmaffinity recibió puntuaciones destacadas por la fuerza dramática del reparto, especialmente de Suranne Jones y Julie Delpy

Media outlets como The Guardian y Evening Standard elogiaron la intensidad emocional y la construcción de personajes que trascienden el simbolismo político.