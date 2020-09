Kit Harrington fue duro con su personaje de "Game of Thrones", Jon Snow.

Muchos actores que formaron parte de "Game of Thrones" vieron potenciada su carrera tras el éxito de la épica de HBO; tal fue el caso de Kit Harrington, quien actualmente participa de la segunda temporada de "Criminal UK", serie policial que puede verse en Netflix. Pero más allá de la fama, el actor inglés no dudó en criticar a su personaje, con una fulminante sentencia. "Ya no quiero interpretar más hombres como Jon Snow", sentenció.

En una entrevista con The Telegraph, Harrington confesó qué le sucede con el personaje que lo elevó a la gloria. Sincero, declaró: "Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un modelo masculino que el mundo necesite ver”.

Argumentando su posición, el actor se refirió a la masculinidad tóxica y al hecho de que muchos hombres tiendan a ocultar sus sentimientos: “Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo viene desde la Segunda Guerra Mundial y se transmitió de generación en generación".

"No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo interpretado a un hombre que era silencioso, heroico, creo que en el futuro no quiero volver a interpretar ese tipo de roles”, agregó.

El final de "Game of Thrones" y la vida después del hit de HBO

Sobre el final de la serie, Kit Harrington sostuvo que lloró en la última temporada "solo por puro cansancio" a pesar de sentirse emocionado el día del final. "Creo que tenía más que ver con Emilia (Clarke), la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin”. apuntó.

Entre medio de "Game of Thrones" el actor apreció en películas como "Testament of Youth", "Seventh Son", "Spooks: The Greater Good" y "The Death & Life of John F. Donovan". "Ha sido interesante. Estar en aislamiento, superar esta serie donde ya no sabía si quería seguir actuando; vivir con una actriz. Me di cuenta de que realmente extraño actuar, extraño lo que hago. Fue una linda revelación”, expresó, sobre la experiencia de estar en la serie.

Además de su participación en "Criminal UK", Harrington se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en la película "The Eternals", donde interpretará a Dane Whitman y compartirá pantalla con Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani y su ex compañero de ficción Richard Madden. El film llegará a las pantallas a fines del año próximo.