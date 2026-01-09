Cuál es el día y la hora en el que hay más accidentes de tránsito en CABA y los números que alarman

A lo largo del 2025 fueron registrados un total de 19.236 incidentes de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta información se extrae del informe publicado por el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME. Los datos recolectados por el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP) dan un panorama general de los riesgos viales, los patrones temporales y la distribución geográfica de este fenómeno urbano.

Según lo registrado por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), se atendió a 22.993 pacientes a raíz de accidentes de tránsito, lo que supone un promedio de 63 personas por día y 1.916 personas por mes. Al mismo tiempo, se realizó un análisis de los patrones horarios en los que ocurren los siniestros; de esa manera, se identificó que los jueves entre las 16 y las 18 se registra la franja de mayor grado de siniestros viales en la Capital Federal.

Según el equipo técnico de ECUES, "esta distribución puede deberse a características propias de la dinámica poblacional en el mencionado período", haciendo referencia a fenómenos como el fin de la jornada laboral o el aumento de los desplazamientos en esas horas.

Por otro lado, este informe también puso el foco sobre qué tipo de vehículos fueron parte de los accidentes del año. De esa manera, se supo que el 44,2% de los casos tuvo como protagonista a automóviles, un equivalente a 13.998 accidentes, seguido por las motocicletas que abarcan un 41,6% de los casos, es decir 13.156 siniestros. Por último, los atropellamientos conforman un 14,2% de los incidentes, un total de 4.484 casos.

Qué tipos de accidentes de tránsito fueron los más predominantes del año en CABA

La mayoría de los cuadros clínicos atendidos derivaron de choques que involucran a distinto tipo de vehículos y de atropellamientos.

En esa misma línea, el análisis tipológico identificó que la modalidad más recurrente de accidentes de tránsito se da en colisiones producidas entre automóviles y motocicletas, teniendo un 25,42% del total de los incidentes de tránsito, lo que equivale a 16 accidentes por día y 487 por mes.

A la anterior categoría le siguen los choques exclusivamente entre automóviles, los cuales cuentan con un 10,85% de los incidentes; un escalón más abajo se sitúan los atropellamientos que suman un 9,31% de los casos; por debajo se ubican las colisiones vehiculares sin especificar que acaparan un 8,45% de los incidentes; seguido de las caídas de motociclistas que acumulan un 6,14% de los hechos.

Por último, el sexto lugar de los accidentes lo ocupa una forma particular de siniestro: las colisiones múltiples entre automóviles. En estos casos la cifra de pacientes afectados suele incrementarse significativamente, representando un 5,28% del total de casos.