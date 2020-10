Among Us: ¿Los Simpson también predijeron el famoso juego?

¿Una simple sospecha? Fanáticos aseguran que Los Simpson predijeron el Among Us.

¿Qué no han hecho Los Simpson? La serie animada más famosa de todos los tiempos supo divertirnos, entristecernos, alegrarnos una tarde, y, en ocasiones, anunciarnos el futuro. Esta característica profética se transformó en un clásico de la tira y más de un capítulo lo verifica. Ahora, seguidores de la familia amarilla viralizaron un video que confirmaría que también se adelantaron al "Among Us", el juego del momento. ¿Una pura coincidencia?

El "Among Us", juego que consiste en adivinar quien es el impostor de una partida online sin ser atrapado por el resto de los participantes, se transformó en el hit más consumido por grandes y chicos. La gracia del mismo es que el impostor debe matar a sus compañeros con sigilo y sobrevivir a la partida sin que nadie lo sepa.

Ahora, un fan de "Los Simpson" afirmó que la serie de Matt Groerning ya se había anticipado al juego. Para ello, viralizó el video del episodio "¿Quién mató al Sr. Burns?", en el que todos los personajes son sospechosos del asesinato y deben descubrir quién le disparó al Sr Burns.

Dicho episodio es uno de los más aclamados y se dividió en dos partes: mientras la primera parte salió en mayo de 1995 para finalizar la sexta temporada, la segunda parte fue emitida en septiembre de 1995 para dar comienzo a la séptima temporada. Con la prueba sobre la mesa solo queda creer que, por insólito que parezca, la serie se adelantó una vez más.

Otras predicciones de "Los Simpson"

El atentado contra las Torres Gemelas

En el episodio "La ciudad de Nueva York vs. Homero", de 1997, la familia dio una señal sobre la caída de las torres gemelas con cuatro años de anticipación. Además, durante el capítulo del Monorriel de Springfield se vieron a las mismas torres en llamas.

La tragedia del equipo de fútbol Chapecoense

Esta referencia es mucho más sutil: acá el señor Burns, detenido por una inspección del Departamento de trabajo, hace referencia a un equipo de fútbol de Brasil que se estrelló en su planta de energía nuclear.

Ataque de tigre a Roy Horn

En un episodio de 1993, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, ilusionistas de casino, personajes basados en Siegfried y Roy. En el 2003, en medio de un espectáculo en el que se agotaron las entradas de Siegfried y Roy en Las Vegas, Nevada, Mantecore, un tigre blanco, atacó a Roy Horn, lanzándose a su cuello y arrastrándolo del escenario. Horn sobrevivió al ataque pero quedó parcialmente paralizado. Mantecore vivió el resto de su vida en el “Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat” hasta que murió en el 2014.