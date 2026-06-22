Semana de homenajes a Carlos Gardel en la Ciudad: cómo disfrutar conciertos de música y visitas guiadas los conciertos de música totalmente gratis

Homenajes a Carlos Gardel en la Ciudad de Buenos Aires: los conciertos de música totalmente gratis

La ciudad de Buenos Aires contará esta semana con diferentes actividades para conmemorar los 91 años del fallecimiento de Carlos Gardel, ocurrido el 24 de junio de 1935. El Museo Casa Carlos Gardel presentará una programación especial con visitas guiadas y shows musicales para celebrar a una de las figuras más emblemáticas del tango.

Semana Gardeliana en la ciudad de Buenos Aires: qué actividades se podrán disfrutar

Este miércoles 24 de junio se cumplen 91 años de la muerte de Gardel y, además, se celebra el Día del Cantor Nacional. En ese marco, el museo ofrecerá las siguientes actividades completamente gratis:

Visitas guiadas : de 12 a 14 hs se podrá recorrer el museo y conocer distintos aspectos de la trayectoria artística y personal de Gardel mediante fotografías, documentos históricos, registros audiovisuales y objetos originales.

: de 12 a 14 hs se podrá recorrer el museo y conocer distintos aspectos de la trayectoria artística y personal de Gardel mediante fotografías, documentos históricos, registros audiovisuales y objetos originales. Música en vivo: a las 18 hs se realizará el concierto "Al estilo gardeliano" con la participación del cantor Jesús Hidalgo acompañado por el trío de guitarras dirigido por Aníbal Corniglio. La actividad, organizada junto a la Asociación Amigos del Museo Gardel, estará incluida con la entrada al museo.

Ubicado en Balvanera, el Museo Casa Carlos Gardel realizará actividades especiales esta semana

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Carlos Gardel?

Al realizarse un miércoles, las entradas al Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735) será totalmente gratuitas para residentes argentinos, las actividades musicales y el recorrido tampoco tendrán costo adicional.

El resto de la semana y para turistas, los pases de ingreso tienen el siguiente valor: