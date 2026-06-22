"Cedimos protagonismo", dice Bielsa tras empate de Uruguay ante Cabo Verde

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, observa el partido contra Cabo Verde

La selección ​uruguaya cedió protagonismo en un momento clave y permitió que Cabo Verde acortara diferencias en el empate ‌2-2 del partido que ‌los enfrentó por el Grupo H del Mundial, dijo el domingo el director técnico de la "celeste", Marcelo Bielsa.

Cabo Verde volvió a sorprender en su segundo encuentro de la fase de grupos al replicar la hazaña de su estreno mundialista frente a España y rescatar otro empate ante ​los uruguayos, que ⁠complicaron su chance de pasar a la ronda de ‌los 32 mejores.

"Cuando defendimos bien, el partido ⁠nos permitió marcar diferencia y cuando ⁠cedimos el protagonismo, las diferencias se acortaron", dijo Bielsa a la transmisión oficial luego del encuentro disputado en Miami.

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El conjunto africano ⁠abrió el marcador a los 21 minutos con ​un tanto de tiro libre de Kevin ‌Pina. Uruguay reaccionó sobre el ‌final del primer tiempo con un remate de cabeza ⁠de Maximiliano Araújo y pasó adelante con el gol de Agustín Canobbio.

Cabo Verde sentenció el resultado a los 61 a través de Hélio Varela tras un error ​defensivo y ‌una salida en falso del portero uruguayo Fernando Muslera.

"Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en el que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el ⁠rival", insistió Bielsa.

El defensor Sebastián Cáceres, por su parte, mostró preocupación por la debilidad defensiva del equipo.

"Más allá de que generamos mucho y pudimos hacer más goles, lo que más frustra es que nos conviertan tanto", declaró.

Araújo dijo que, al igual que en el debut 1-1 ante Arabia Saudita, el equipo ‌buscó la victoria hasta el final sin conseguirla y tendrá que esforzarse al máximo para lograr un resultado positivo frente a España en su próximo partido.

"Nos queda un partido más. Necesitamos ganar y es lo que tenemos que salir a ‌buscar. Otra vez lo buscamos hasta el final, pero no alcanzó (...) terminamos un poco sufriendo", dijo el delantero.

El jugador del Sporting ‌de Lisboa ⁠dijo que el resultado de España, que más temprano goleó a Arabia Saudita 4-0, les ​era indiferente porque el equipo quedó igualmente urgido por sumar puntos.

"Para nosotros es lo mismo, nosotros tenemos que ganar y eso es lo importante".

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)