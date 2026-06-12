Richard Gere reveló la "enfermedad" de Trump y elogió a una popular presidenta de Latinoamérica: "Quiere la verdad"

Richard Gere reveló la "enfermedad" de Trump y elogió a una presidenta de Latinoamérica.

El actor Richard Gere habló de política y elogió a la presidenta de México Claudia Sheinbaum luego de hacer una atronadora crítica hacia el gobierno de Donald Trump. Los dichos del protagonista de Mujer Bonita cobraron fuerte resonancia en medio de la crisis que afronta el mandatario de Estados Unidos, con buena parte de la industria del entretenimiento en su contra.

Richard Gere aseguró que Claudia Sheinbaum le parece una figura política más sólida que Donald Trump. “Tu presidenta Sheinbaum es una persona diferente. Parece ser muy directa, inteligente, científica, empírica, quiere la verdad, se comunica bien y con habilidad. Así que tienen un líder en México muy superior a lo que tenemos en los Estados Unidos”, reveló en declaraciones recogidas por El Universal.

En el marco de una campaña de prensa por la segunda temporada de La Agencia, serie en la que actúa, Richard Gere estableció una comparación entre su personaje -que dirige operaciones de inteligencia que pueden salvar vidas humanas o destruir alianzas- y la labor de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos: “El presidente que tenemos en los Estados Unidos ahora mismo está infectado con una enfermedad que lo hace mentir constantemente”.

“Parte de la verdad también es ser habilidoso. Algunas personas no pueden procesar la verdad desvanecida, vivimos en un siglo en el que incluso la verdad simple y directa está siendo corrompida. Tenemos a un presidente que es completamente incompetente y parece que no tiene ni un poco de empatía humana. Es un bully, pero ni siquiera uno interesante, parece que no hay ninguna inteligencia ni estrategia detrás de lo que hace”, cerró Richard Gere sus dichos sobre Trump.

Dónde puede verse La Agencia y cuál es la sinopsis de la segunda temporada

La Agencia es una serie de espionaje que se adentra en el lado más complejo y humano del trabajo de inteligencia. La trama sigue a un experimentado agente encubierto que, después de pasar años viviendo bajo una identidad falsa, recibe la orden de regresar a Londres y retomar su vida dentro de la organización para la que trabaja.

Sin embargo, el regreso no resulta sencillo. Una persona de su pasado reaparece inesperadamente y lo obliga a enfrentarse a decisiones que ponen en conflicto sus sentimientos y sus responsabilidades profesionales. Mientras intenta mantener el equilibrio entre ambas facetas de su vida, se ve envuelto en una serie de operaciones secretas, intrigas internacionales y situaciones que pueden tener consecuencias a nivel global.

El elenco está encabezado por Michael Fassbender, acompañado por figuras reconocidas como Richard Gere, Jeffrey Wright y Jodie Turner-Smith. La serie puede verse en Argentina a través de Paramount+.