Trump elogia la "contundente" victoria electoral del primer ministro armenio frente a la presión rusa

Varias personas pasan junto a pancartas de campaña con retratos del primer ministro Nikol Pashinián antes de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en Ereván, Armenia

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el miércoles al primer ministro armenio, Nikol ‌Pashinián, por la "victoria ‌decisiva" de su partido, Contrato Civil, en las elecciones del fin de semana.

El partido de Pashinián obtuvo el 49,8% de los votos en las elecciones del domingo, suficiente para asegurar la mayoría parlamentaria según el sistema electoral de ​Armenia, a pesar ⁠de lo que los observadores electorales internacionales ‌calificaron de interferencia flagrante por parte ⁠de Rusia.

"Me sentí muy orgulloso ⁠de haberle respaldado para su reelección, y no tengo ninguna duda de que, con él como ⁠líder del hermoso país de Armenia, este ​alcanzará niveles de grandeza y éxito ‌más allá de las ‌expectativas más optimistas de todos", escribió Trump ⁠en una publicación en redes sociales.

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La reelección de Pashinián ocurre en un momento en que Rusia ha estado aumentando la presión sobre ​el país ‌del Cáucaso meridional que Moscú gobernó en su día. Pashinián, en el poder desde 2018, ha estado trabajando para lograr la adhesión a la Unión Europea y ⁠estrechar los lazos con Washington.

Rusia, que ha impuesto amplias restricciones comerciales a Armenia, acusó a Occidente de interferir en las elecciones y se unió a la oposición armenia para denunciar irregularidades electorales.

El miércoles, Rusia dijo que la cuestión de si Armenia ‌sigue formando parte tanto de una alianza militar de antiguos Estados soviéticos como de un grupo económico independiente debe resolverse rápidamente.

Rusia, que ha pedido a Armenia que suspenda la certificación para el ‌mercado ruso de todos los exportadores de pescado armenios excepto dos, ha trasladado el abastecimiento de trucha ‌a Irán y ⁠Turquía, informó el jueves la agencia de noticias TASS, citando al jefe ​del organismo regulador de la agricultura ruso, Sergei Dankvert.

Con información de Reuters