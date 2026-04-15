Nuevas entradas para Airbag en Vélez 2026: precios y fechas de cuándo tocan

Tras agotar rápidamente las entradas para el primer show y el segundo, Airbag anunció una tercera fecha en el Estadio Vélez Sarsfield. La banda argentina iniciará su gira 2026 por Buenos Aires; conoce cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitás saber para ser parte.

Airbag en Vélez: cuándo es la tercera fecha confirmada

Después de agotar los tickets para el 23 y el 24 de mayo en solo horas, Airbag sumó una fecha para el sábado 30 de mayo en el Vélez. Se trata de otra oportunidad para las y los fanáticos que se quedaron sin su entrada.

Airbag confirmó una nueva fecha para el 30 de mayo en el Estadio Vélez

Así, la banda reafirma su lugar como el grupo de rock más convocante de la actualidad. Tras un 2025 histórico donde marcaron un hito al agotar cinco estadios River Plate, el trío integrado por los hermanos Sardelli redobla la apuesta para este año. Con el anuncio de su desembarco en el Estadio Vélez Sarsfield, los fanáticos ya se preparan para lo que será el inicio oficial de su gira 2026 y la antesala del esperado "El Club de la Pelea II".

Los tres shows de mayo prometen noches de pura potencia y despliegue escénico. Este concierto llega en un momento de plenitud para la banda, que viene de arrasar en el festival Vive Latino en México y de posicionarse entre los diez grupos con mayor venta de tickets en toda Latinoamérica. Con más de 250 millones de reproducciones en su último álbum, el fenómeno de Airbag sigue expandiéndose hacia Europa y el resto del continente.

Airbag en Vélez: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para la tercera fecha de Airbag en el Estadio Vélez ya se encuentran disponibles en la página oficial de All Access. La venta es general, por lo que se puede abonar con todos los medios de pago y los clientes de BBVA tienen el beneficio de 6 cuotas sin interés. Los precios varían de acuerdo a la ubicación, pero se encuentran entre los $55.000 y los $110.000, sin costos del servicio.