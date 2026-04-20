Llega Lindsey Stirling a la Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Gran Rex

La artista se presenta en el Gran Rex.

La reconocida violinista Lindsey Stirling llega a la Argentina en 2026 para demostrar lo mejor de su repertorio, en un recital que promete ser muy especial en un recinto con mucha historia como el Gran Rex. Su propuesta es única: composiciones propias que mezclan música clásica, electrónica, dubstep y celta, mientras baila y ejecuta el violín. El resultado es un show entre concierto y espectáculo visual.

Interpreta una variedad de estilos musicales, de la música clásica al pop y del rock a la música electrónica de baile. Aparte de su trabajo original, su discografía contiene versiones de canciones de otros músicos y varias bandas sonoras. Su carrera empezó en el reality show "America´s Got Talent" y logró afianzarse a través de videos en internet que la han hecho llegar a todas partes del mundo con su capacidad multifacética.

Cuándo toca Lindsey Stirling en el Gran Rex y por dónde comprar las entradas

Lindsey Stirling se presenta el próximo 30 de septiembre en el Gran Rex , en el marco del Latin Tour América 2026 .

se presenta el próximo 30 de septiembre en el , en el marco del . Las entradas para ir a ver a la artista se vender por tuentrada.com.

Precios para ver a Lindser Stirling en el Gran Rex

Platea: desde $150.000

desde $150.000 Super Pullman (primer piso): desde $160.000

desde $160.000 Pullman (segundo piso): desde $50.000

La propuesta de Lindsey Stirling

Reconocida por su extraordinaria habilidad como violinista electrónica, bailarina e intérprete, Lindsey se ha ganado al público mundial con sus espectaculares presentaciones en vivo, que giran constantemente y agotan localidades en recintos icónicos alrededor del mundo. Su visión innovadora le ha valido millones de seguidores en todo el planeta, cuatro álbumes que encabezaron las listas de Billboard y dos premios Billboard Music Awards, incluyendo Mejor Álbum Dance/Electrónico por su tercer disco de estudio, Brave Enough.

Lindsey Stirling viene al país.

Autora bestseller del New York Times (y creadora de su propio cómic), Lindsey sintió la necesidad de ir más allá en su séptimo álbum de estudio, Duality, donde se atrevió a explorar una nueva libertad creativa en su composición. Este disco es el más audaz a nivel sonoro y emocionalmente complejo de Lindsey Stirling hasta la fecha, una visión artística que reflexiona sobre la sabiduría interior, la fortaleza personal y la naturaleza cambiante de la identidad.

Creado por productores y coautores como Graham Muron (Thirty Seconds to Mars, Skrillex) y Lucky West (Walk the Moon, Dreamers), Duality (el séptimo álbum de estudio de Stirling) incluye doce temas que destacan su musicalidad refinada y su talento para crear melodías profundamente expresivas, que serán puestas a la vistas y los oídos de todos los argentinos.