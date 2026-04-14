Entradas para ZZ Top en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

ZZ Top.

El regreso de ZZ Top a la Argentina ya es un hecho y promete ser uno de los shows internacionales más convocantes de 2026. La banda, referente indiscutido del blues rock, volverá a pisar suelo local luego de su última presentación en 2010, que dejó una huella imborrable entre sus fanáticos.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el trío integrado por Billy F. Gibbons, Frank Beard y Elwood Francis se mantiene vigente en los escenarios del mundo. En esta ocasión, traerán su gira The Big One!, un recorrido por los clásicos que marcaron generaciones.

Cuándo toca ZZ Top en Argentina y dónde será el show

La cita será el próximo 24 de noviembre en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos internacionales.

El anuncio generó un inmediato revuelo en redes sociales y medios especializados, que ya anticipan una alta demanda de entradas, en línea con el fenómeno que generan los shows de artistas consagrados que regresan tras largos períodos de ausencia.

Entradas para ZZ Top: precios y fechas de venta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del estadio:

Preventa Galicia: 16 de abril a las 10.

16 de abril a las 10. Venta general: 17 de abril a las 10.

Por el momento, no se confirmaron los precios oficiales, pero se espera una escala similar a otros shows internacionales recientes en el mismo venue, con diferentes ubicaciones y paquetes VIP. La recomendación es clara: estar atentos desde el inicio de la preventa, ya que este tipo de recitales suele agotar localidades en cuestión de horas.

ZZ Top.

Un regreso con historia: de Houston al mundo y otra vez Buenos Aires

ZZ Top nació en Houston a fines de 1969, cuando Billy F. Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill unieron fuerzas para crear un sonido único. Discos como Tres Hombres (1973) y Eliminator (1983) no solo marcaron época, sino que definieron el ADN del blues rock moderno.

La muerte de Dusty Hill en 2021 fue un golpe duro para la banda, pero la incorporación de Elwood Francis permitió mantener vivo el legado. Con una química intacta y una energía que desafía el paso del tiempo, el grupo sigue girando sin pausa.

Su última visita al país, en 2010, tuvo lugar en un Luna Park colmado. Aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva por su potencia sonora y puesta en escena. Hoy, 16 años después, el desafío es revalidar esa mística.