Entradas para Benito Cerati en La Fábrica 2026: precios y fecha de cuándo toca

El show de Benito Cerati en La Fábrica se perfila como uno de los eventos musicales más atractivos de 2026.

El show de Benito Cerati en La Fábrica se posiciona como uno de los eventos destacados de la agenda musical 2026. Con una propuesta que combina pop alternativo y experimentación sonora, el artista continúa consolidando su camino propio y suma una nueva presentación esperada por sus seguidores.

Cuándo toca Benito Cerati en La Fábrica 2026

La presentación de Benito Cerati será el viernes 17 de abril, desde las 23.30 horas, en La Fábrica forma parte de una etapa clave en su carrera solista, marcada por la difusión de su material más reciente. El recital está programado dentro de la agenda cultural de 2026 y se espera una convocatoria importante, en línea con el crecimiento sostenido de su público.

El show promete un recorrido por distintas etapas de su trayectoria, incluyendo canciones de su proyecto solista y material de su etapa con Zero Kill. La fecha se integra a una serie de presentaciones en vivo que consolidan su presencia en escenarios relevantes.

Precios de las entradas para Benito Cerati en La Fábrica

En cuanto a los valores, las entradas para ver a Benito Cerati en La Fábrica presentan precios que varían según la instancia de compra. Durante la preventa, los tickets se ubican entre los $16.000 y los $20.000, lo que refleja una escala accesible dentro del circuito de recitales actuales. Las mismas se pueden conseguir a través de Sumo Ticket.

Estos valores pueden modificarse en etapas posteriores, a medida que avance la venta general o se agoten los cupos iniciales. Como ocurre en la mayoría de los espectáculos en vivo, la demanda influye directamente en la disponibilidad y en las condiciones de acceso.

La carrera de Benito Cerati y su evolución musical

Nacido el 26 de noviembre de 1993 en Santiago de Chile, Benito Cerati creció en un entorno profundamente vinculado a la música. Desde temprana edad desarrolló una identidad artística propia, influenciada por la experimentación y la búsqueda de nuevos sonidos.

A los 18 años formó la banda Zero Kill, con la que editó cuatro discos: “Trip Tour”, “Alien Head”, “Unisex” y “Lapsus”. Los dos primeros fueron producidos por Tweety González, figura clave en la escena musical argentina. Con este proyecto recorrió distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, incluyendo festivales como Lollapalooza, Vive Latino, Personal Fest y Ruido Fest.

La presentación se enmarca dentro de una etapa clave en la carrera solista del músico, marcada por la difusión de su material más reciente

En 2022 inició su etapa solista con el álbum “SHASEI”, trabajo que le valió el Premio Gardel 2023 en la categoría Mejor Álbum de Pop Alternativo. Este reconocimiento consolidó su perfil como artista independiente con una propuesta estética definida.

Colaboraciones y legado artístico

A lo largo de su carrera, Benito Cerati ha trabajado junto a diversos artistas de la escena local, entre ellos Marilina Bertoldi, Marina Fagés, Paula Maffia y Richard Coleman. También ha participado en proyectos con figuras como Charly García, Leo García y la banda Virus, ampliando su alcance dentro del panorama musical.

Además de sus propios proyectos, ha sido coautor de canciones en discos emblemáticos como “Ahí vamos” y “Fuerza Natural” de Gustavo Cerati, lo que refuerza su vínculo con una de las herencias musicales más influyentes del rock en español.

El recital en La Fábrica aparece como una nueva oportunidad para apreciar su evolución artística en vivo, en un contexto que combina cercanía con el público y una propuesta sonora en constante transformación.