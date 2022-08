Benito Cerati, íntimo: "Llegué a un lugar que está bueno"

El músico dialogó con El Destape en el marco del lanzamiento de su nueva canción, Agujero Negro.

Benito Cerati estrenó el videoclip de su nueva canción, Agujero Negro, y El Destape Web estuvo presente en el evento de lanzamiento. El músico dialogó con este portal y habló sobre las influencias musicales de su nuevo proyecto, su rol en la industria musical tras casi una década de sus comienzos y las canciones que se vienen.

- ¿En qué te inspiraste para componer la canción y para su video?

- El próximo disco habla mucho de las primeras veces y Agujero Negro no es la excepción. Ese sentimiento de la primera vez que hacés algo y no sabés si deberías o no. Esas cosas que dan miedo a veces y que después salen tan naturalmente. De eso se trata para mí. Para el video no tuve que pensar mucho porque lo que dijimos con Belén (la directora) fue recrear nuestros fines de semana: filmarnos en una especie de after. Usamos la casa donde viví de adolescente que estaba vacía pero decidimos darle vida para esto. Fue divertido porque están todos mis amigos con los que siempre salgo. Lo grabamos un martes y era como estar en un sábado (risas).

- ¿Qué diferencias notaste entre el proceso creativo de este tema y tus anteriores trabajos musicales?

- La amplitud de géneros con la que me estoy manejando. Es muy mío; me representa y siento que es como un volver a empezar desde un lugar más de conexión con la gente. Siempre hice cosas más experimentales, más de nicho, más under y quise abrir un poco el juego. Me gusta mucho salir a bailar y voy a lugares donde se pasa mucha electrónica, quería generar esa cuestión como primal del ser humano de estar pegados bailando. Lo que es el video: una toqueteada permanente. Soy una persona que le gusta el sudor del otro.

- Se nota que es un tema bastante pop estructuralmente hablando. Estrofas y estribillo bien marcados, a diferencia de tus canciones anteriores que eran más experimentales.

- Sí, tenía algunos que eran más “intentos de” pero siempre había una parte que se desviaba. En este caso, tenía ganas de hacer canciones lindas, de esas que me gusta escuchar cuando voy a un show, me salió naturalmente. Quería tener eso en mi catálogo. Sentía que tenía que ser con otro nombre y qué mejor que el mío. Aparte Zero Kill es un proyecto que está muy cuidado en cuanto a la estética que quiero transmitir y esto no tiene nada que ver.

- ¿Zero Kill sigue a la par?

- Sí, sigue. No ahora porque tengo muchas cosas, mucho laburo.

- ¿Qué se puede adelantar de las próximas canciones en cuanto a estilos?

- Hay varias cosas; me inspiré mucho en la música ambient para hacer esto, en soundtracks de películas viejas, de espionaje. Arreglos de cuerdas ominosos, acordes menores, cosas más climáticas pero también con este tipo de estructura. El próximo tema que va a salir es totalmente opuesto a este: este es muy carnal y el que viene es más emotivo. El disco también tiene una dualidad de la naturaleza y la tecnología; no como contrincantes sino como convivientes. Siempre fui muy dual en mis laburos y esta es la dualidad que encontré; lo carnal y lo romántico, lo natural y lo tecnologic, lo fácil y lo difícil.

- ¿Presentaciones en vivo? ¿Hay fechas?

- Yo tengo muchas ganas de tocar, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Tengo una banda armada, tengo cosas cerrándose pero se viene algo zarpado. Hemos probado un par de veces en vivo y lo que pasó, conmigo y con la gente, fue descomunal. La pasé muy bien y hasta el día de hoy me dicen lo bueno que estuvo cuando tocamos esto.

Agujero Negro será parte del próximo disco de Benito Cerati, Shasei.

- ¿Sentís que después de varios años siendo músico tenés más reconocimiento por parte de la industria?

- Sí, de la industria y de mis pares, de mis colegas. Estoy más grande, más receptivo y más seguro de mí mismo creo. De repente se abrieron muchas puertas, todos los días me están invitando a hacer cosas: me invitan a una jam en tal lugar, hace tres semanas me invitaron a cantar en el Colón. Hay como un amplio rubro de artistas muy consagrados y otros que están a la par mía con los que me gusta compartir. Tengo la suerte de que llegando a los 10 años de carrera me pasen estas cosas; no es que me pasan desde el principio.

- Sí, por ahí uno piensa que por ser “hijo de” ya tenés el prestigio asegurado, pero claramente no.

- No, para nada. Tuve el laburo de diez años como todo el mundo, trabajé zarpadamente y con absolutamente cada detalle de las cosas, cometiendo errores, haciendo bardo como todo pibe. Y creo que ahora llegué a un lugar que está bueno, aunque uno siempre sigue creciendo.