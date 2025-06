Entradas My Chemical Romance en Argentina 2025: precios, dónde comprar y fechas de cuándo toca

My Chemical Romance vuelve a la Argentina, y todo indica que será un show inolvidable.

¡Es oficial! My Chemical Romance regresa a Argentina después de 17 años, y lo hace en grande: la banda encabezará un show único el 1 de febrero de 2026 en el Estadio Tomás A. Ducó, del Club Huracán, como parte de su South American Tour 2026. Y como si fuera poco, los invitados especiales serán The Hives, la icónica banda sueca de garage-rock, conocida por sus enérgicos shows en vivo.

El anuncio causó furor entre fanáticos de distintas generaciones, especialmente luego el éxito arrollador de la gira Long Live: The Black Parade en Norteamérica, que agotó entradas en múltiples estadios durante 2025. Con una carrera marcada por himnos como Welcome to the Black Parade, Helena e I’m Not Okay (I Promise), el regreso de My Chemical Romance al país es uno de los eventos más esperados del año.

Entradas para My Chemical Romance en Argentina 2025: ¿cuándo salen a la venta?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la página de Livepass y se venderán en dos etapas:

Preventa exclusiva para clientes BBVA: desde el jueves 26 de junio a las 12. Los clientes de este banco también podrán acceder a seis cuotas sin interés en cualquiera de las etapas de venta.

En cuanto a los precios, éstos varían de acuerdo a la ubicación:

Cabecera: $109.250

$109.250 Campo con acceso a Platea Baja: $172.500

$172.500 Platea Preferencial: $218.500

Como suele ocurrir con espectáculos internacionales de esta magnitud, se recomienda comprar en la etapa de preventa para asegurarse una buena ubicación y evitar el riesgo de agotar entradas rápidamente.

El legado de My Chemical Romance: más vigente que nunca

Con más de 500 millones de reproducciones globales al año y discos certificados triple platino, My Chemical Romance se mantiene como una de las bandas más influyentes del rock del siglo XXI. Su reciente edición deluxe del clásico Three Cheers for Sweet Revenge incluye versiones en vivo e inéditas grabadas para la BBC en 2005, lo que reavivó la pasión por sus primeras obras.

Desde su debut en 2002 hasta hoy, MCR ha dejado una huella profunda en la cultura emo, punk y alternativa, con letras intensas, puestas en escena teatrales y una base de fans que sigue creciendo.

My Chemical Romance en Argentina: lo que tenés que saber