Entradas Bad Nerves en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo tocan

Bad Nerves se presenta en Argentina.

La banda internacional elegida por Green Day para abrir su concierto tendrá su propio show íntimo. Se trata de Bad Nerves, que se presenta en El Teatrito (Sarmiento 1752). Una banda prometedora que tomó sus inspiraciones de grupos como The Clash, Radioactivity, Jay Reatard, los Ramones y los Buzzcocks. Tuvieron su álbum debut en 2020 presentándose ante el mundo con su disco homónimo, pero en realidad hacen música aproximadamente desde 2016 y la pandemia les funcionó como un impulso.

De este disco, las maquetas de canciones como “Can’t Be Mine” y “Wasted Days” sonaron en la BBC incluso antes de que la alineación de músicos se completara. Actualmente, está integrada por Bobby Nerves en la voz, Will Power en la guitarra, Jon Poulton en el bajo, Sam Thompson en la batería y George Berry como segunda guitarra. Todos ellos en ocasiones anteriores habían participado en otras bandas, algunas de metal.

Cuándo toca Bad Nerves en Argentina 2025

Bad Nerves se presenta el día sábado 6 de septiembre a las 20:00hs en El Teatrito (Sarmiento 1752).

Las entradas se pueden comprar por passline.com.

Precios de las entradas para Bad Nerves en Argentina 2025

General: $75.000

Cómo nació Bad Nerves

Bad Nerves se encuentra en un momento de puro crecimiento.

La banda se fundó en Essex, Londres, lugar cuna de grandes referentes del punk y el metal. Bad Nerves, un grupo de amigos que según ellos mismos se definen, son “una banda de powerpop-rock and roll. Según señaló la propia banda, son "hijos de una aventura de una noche con Ramones y Strokes", e interpretan "canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz, con melodías que enganchan tan profundamente que hasta el lobotomista más hábil tendría dificultades para extraerlas".

Con tan solo su álbum debut, un EP grabado en vivo y su más reciente disco Still Nervous, han logrado que grandes bandas pongan sus ojos sobre ellos, por ejemplo Nothing But Thieves, The Hives, Royal Blood, y en esta oportunidad Green Day, para abrir sus shows internacionales. Esto siendo aún un grupo muy joven, lo que le da mayor valor a todo lo que están logrando hasta ahora.

Cómo será la gira de Green Day

El 19 de mayo se confirmó que la gira comenzará el 24 de agosto en Bogotá, Colombia, para seguir el 27 del mismo mes en Lima, Perú, y el 30 en Santiago, Chile. Luego continuará el 3 de septiembre en el Estadio de Huracán, en Buenos Aires. Por San Pablo, Brasil, el 7 de septiembre y finalizará el 15 del mismo mes en Asunción, Paraguay. Una posibilidad única que se le presenta a Sudamerica de disfrutar de estas leyendas.