Qué serie de acción ver en Netflix este fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo 2026

"Leyendas", la miniserie de acción sobre Gran Bretaña. (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix suma este fin de semana una propuesta que promete mantener a los espectadores al borde del asiento: Leyendas. Esta miniserie británica de seis episodios, creada por Neil Forsyth (responsable de la exitosa The Gold), se sumerge en las oscuras aguas del crimen organizado en la Gran Bretaña de los años 90. Basada en hechos reales, la trama se aleja de los típicos héroes de acción para centrarse en un grupo de personas comunes: agentes de aduanas sin entrenamiento previo en espionaje, que reciben una misión casi suicida: infiltrarse en las bandas de narcotráfico más peligrosas del país para desmantelarlas desde adentro.

La trama de "Leyendas"

El concepto central de la serie, que le da nombre al título, es la construcción de las "leyendas": identidades falsas meticulosamente diseñadas para que estos funcionarios puedan moverse en el submundo criminal. Sin la preparación de un agente del MI6, los protagonistas deben aprender a base de errores que pueden costarles la vida.

La tensión no solo radica en la posibilidad de ser descubiertos por mafiosos implacables, sino en el costo psicológico de abandonar sus familias y realidades cotidianas para transformarse en criminales convincentes. Es un juego de espejos donde la línea entre el deber y la propia identidad se vuelve peligrosamente difusa.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Tom Burke y el siempre brillante Steve Coogan, la producción logra una atmósfera cruda y auténtica. Burke interpreta a Guy, un inspector de maletas en el aeropuerto de Heathrow que, cansado de su rutina, decide aceptar el desafío de la infiltración. Coogan, por su parte, aporta su característico peso actoral como Don, el jefe de operaciones que orquesta este experimento de inteligencia encubierta. La química entre los personajes y el realismo de los escenarios, que van desde los barrios obreros de Londres hasta locaciones internacionales, elevan la narrativa por encima del promedio del género.

Tom Burke protagoniza "Leyendas". (Crédito de foto: Netflix)

¿Por qué es el plan ideal para el fin de semana?

Su ritmo y su capacidad para generar una empatía inmediata son los principales factores para recomendarla. Al no ser superespías, los protagonistas sienten un miedo real, y ese pavor es contagioso para el espectador. La serie logra que cada encuentro clandestino o entrega de mercancía se sienta como un punto de no retorno. Es una serie de acción que no abusa de los efectos especiales, sino que apuesta por el suspenso psicológico y la adrenalina de lo que podría salir mal en cualquier segundo.

Leyendas es una cita de seis capítulos para una maratón intensa que combina una recreación histórica impecable con una trama de crímenes que parece ficción, pero que ocurrió realmente.