Qué ver en Netflix: recomendaciones del 22 al 28 de septiembre 2025

Recomendaciones para engancharte a Netflix.

El catálogo de Netflix es bastante amplio. Buscar, buscar y buscar puede resultar interminable o agotador, por eso te presentamos una selección cuidadosa de series y películas que recomendamos ver porque prometen entretenimiento y pasar un buen rato. En la lista vas a encontrar películas animadas, comedias, historias detectivescas e historias de diferentes países como Argentina, México y España.

Algunas de las propuestas son estrenos recientes y otras son joyas que se mantienen en la plataforma. Desde películas que hicieron historia y series que abordan temáticas actuales, repasamos diez títulos que vale la pena tener en el radar.

Películas en Netflix para ver esta semana de septiembre 2025

1. Nombre artístico: Charlie Sheen es un documental de dos partes que revisita la vida del actor: su ascenso en Hollywood, su fama, los altibajos personales y su búsqueda de recuperación. Muestra a Charlie Sheen reflexionando sobre errores, éxitos y el precio de vivir bajo el ojo público.

2. Shrek, el clásico indiscutido que revolucionó la animación a comienzos de los 2000 con su humor irreverente y personajes entrañables. Más allá de la parodia a los cuentos de hadas, la película instaló un mensaje de aceptación y redefinió lo que una película familiar podía ser.

3. La odisea de los giles recrea la crisis económica de 2001 en Argentina, con una historia de venganza colectiva. Ricardo Darín lidera este relato coral que combina drama y humor para retratar la astucia de un pueblo frente a la injusticia.

4. Las guerreras k-pop, una producción de Netflix que mezcla acción, música y drama juvenil. La trama sigue a un grupo de ídolas pop que, detrás del brillo de los escenarios, esconde secretos y enfrenta amenazas inesperadas.

5. Space Jam sigue siendo un fenómeno cultural que unió a Michael Jordan con los Looney Tunes en los 90. Su fusión de live-action y animación, fue pionera y marcó a toda una generación con su estética única y espíritu deportivo.

Series en Netflix

1. Black Rabbit se presenta como un thriller psicológico lleno de secretos familiares y tensiones de rivalidad. Protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, explora hasta qué punto el éxito, la culpa y los lazos familiares pueden volverse veneno.

2. Las muertas es una miniserie mexicana que revive una parte oscura de la historia reciente al centrarse en la historia de las hermanas Baladro en los años '60, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Con una puesta en escena cruda, combina violencia, corrupción y denuncia social.

3. Las maldiciones, serie argentina que adapta una novela de Claudia Piñeiro. Es un thriller político y drama familiar: un gobernador ve su carrera sacudida cuando su hija desaparece en un momento crítico, que lo obliga a confrontar secretos personales y dilemas morales.

4. Long Story Short, una serie animada de comedia dramática que juega con los saltos temporales para reflexionar sobre las segundas oportunidades en la vida. La narrativa sigue a la familia Schwooper a lo largo de varias décadas para explorar la evolución de las personas y sus herencias emocionales.

5. Dos Tumbas se destaca como un drama policial español, cargado de misterio y venganza, en el que desaparecen dos adolescentes y la policía no logra avanzar con la investigación, así que la abuela de una y el padre de otra toman el caso por su cuenta. Por su suspenso y tensión, ha tenido buena recepción en la audiencia.