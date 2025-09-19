Reparto de "Las maldiciones": quiénes actúan en la serie de Netflix

"Las maldiciones", miniserie de Netflix.

Las maldiciones es una miniserie argentina de tres episodios, estrenada en septiembre de 2025 en Netflix, que está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La trama gira en torno a Fernando Rovira, un gobernador del norte argentino, cuya carrera política se ve perturbada cuando su hija es secuestrada por alguien cercano a él, justo cuando está en plena discusión de una ley crucial para la población. Entre intrigas, decisiones éticas, chantajes y presiones, Rovira deberá elegir entre mantener su poder o proteger a los miembros de su familia.

Elenco de Las maldiciones

El reparto combina actrices y actores con carreras ya sólidas dentro del cine y la televisión argentina, con algunas caras nuevas que seguro continuaremos viendo a partir de esta miniserie:

Leonardo Sbaraglia interpreta a Fernando Rovira, el gobernador atrapado en la crisis política y personal que impulsa la historia.

Leonardo Sbaraglia, como Fernando Rovira.

Gustavo Bassani es Román Sabaté, quien aparece ligado a las complicaciones políticas y personales en torno al secuestro.

Gustavo Bassani, como Román Sabaté.

Alejandra Flechner es Irene, madre del gobernador Rovira. Es presentada como una figura poderosa que mantienen un rol decisivo en la política familiar.

Alejandra Flechner, como Irene.

Francesca Varela interpreta a Zoe Rovira, la hija del gobernador cuya desaparición es punto de quiebre en la trama.

Francesca Varela, como Zoe Rovira.

Mónica Antonópulos personifica a Lucrecia Bonara, la esposa del gobernador Rovira. Por un lado maneja lo doméstico y lo familiar, pero también es parte de las tensiones, secretos y mentiras que emergen en conflictos.

Mónica Antonópulos, como Lucrecia Bonara.

Como parte del elenco secundario y de apoyo con roles relevantes, también participan Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.

Este thriller argentino, tan intenso y bien construido en apenas tres episodios combina: corrupción, secretismo y dilemas éticos con actuaciones de primer nivel. La serie no solo engancha por el suspenso alrededor del secuestro de la hija del gobernador, sino también por cómo muestra las intrigas del poder y la ambición en un contexto realista y cercano. Con un elenco muy profesional, la producción ofrece un relato atrapante, de ritmo ágil y cargado de tensión dramática, ideal para quienes buscan una historia corta pero contundente que deja pensando más allá del último capítulo.