La segunda temporada de Luis Miguel, la serie llega a Netflix el 18 de abril.

Netflix anticipa el estreno de la segunda temporada de uno de sus últimos hits, Luis Miguel, la serie, con un intrigante trailer oficial cargado de suspenso en torno a uno de los mayores misterios de la historia de El Sol de México: ¿Qué pasó con su madre? Por lo visto, el 18 de abril tendremos algunas respuestas.

Mientras la carrera musical de El Sol sigue en ascenso, a su alrededor continúan acechando sombras que le impiden disfrutar su éxito. La segunda temporada de Luis Miguel, la serie revelará, en dos líneas de tiempo, los altibajos que el astro enfrentó en su vida profesional y personal. Desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas, de la mano de nuevos personajes y la música que lo volvió icónico en la cultura mundial.

Los ocho episodios muestran al cantante en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. En la cima de su éxito en los noventa, Luis Miguel (Diego Boneta) queda a cargo del cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre e intenta enmendar la relación con su novia Érika (Camila Sodi). Hugo (César Bordón), representante y figura paterna para Micky, lucha contra el cáncer, y un nuevo representante, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), agita las cosas en la agencia de talentos.

Mientras intenta descifrar la misteriosa desaparición de su madre, Luis Miguel sana su propia herida paterna al reconectarse con su hija distanciada, Michelle (Macarena Achaga), a quien no ve desde hace más de una década. Los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix todos los domingos a partir del 18 de abril a las 9 horas.

"No voy a salir, confirmado": inesperada ausencia en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie

Una inesperada ausencia golpeó a los seguidores de Luis Miguel, la serie. Es que en la segunda temporada, una persona muy importante no estará presente en el elenco. Al menos, esta protagonista muy importante en la vida del Sol de México no será personificada por ninguno de los actores que conforman el staff de esta producción realizada por Netflix: Aracely Arámbula.

La ex pareja de Luis Miguel, con quien mantuvo una relación de cuatro años y nacieron dos hijos fruto de su corto amor, advirtió hace algunos meses que no le interesaba ser parte de la producción de Netflix y que irá a la Justicia en caso de que no se respete su voluntad: “No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel protagonizaron un romance de cuatro años. La actriz y el cantante se separaron en el año 2009, luego de varios rumores que hablaban de problemas en la relación. Fruto de este amor, nacieron sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula formó parte de importantes telenovelas en México, tales como Pueblo Chico, Infierno Grande; Alma Rebelde, Abrázame muy Fuerte y Las Vías del Amor. A su vez, grabó sus primeros discos como solista titulados Sólo Tuya y Sexy.