¿Habrá temporada 2 de "Los dueños del juego", la serie de Netflix?

Elenco de "Los dueños del juego", primera temporada.

La nueva serie brasileña titulada Los dueños del juego (originalmente Os Donos do Jogo) se estrenó el 29 de octubre de 2025 en Netflix. Esta producción de ocho episodios explora con crudeza el universo del juego ilegal en Río de Janeiro, su vínculo con el crimen organizado y la lucha de poder entre clanes.

La trama se centra en el personaje llamado Jefferson Moraes, alias “Profeta” (interpretado por André Lamoglia), un joven que decide abandonar sus raíces humildes para adentrarse en el negocio clandestino del “jogo do bicho”: una lotería ilegal muy arraigada en Brasil, y escalar posiciones dentro de un sistema dominado por familias con poder y tradición.

¿Habrá segunda temporada de "Los dueños del juego"?

La gran pregunta de muchos espectadores es si la serie tendrá una temporada 2. Hasta la fecha, Netflix no ha confirmado oficialmente una renovación para la segunda temporada de Los dueños del juego. Sin embargo, diversas fuentes apuntan a que ya hay movimiento en esa dirección: los guionistas habrían comenzado la escritura de nuevos episodios y se estima que el rodaje podría arrancar en 2026, lo que dejaría un posible estreno para la primera mitad de 2027. En definitiva, aunque no hay anuncio oficial aún, el panorama sugiere que la historia de Profeta y su ascenso podría tener continuidad si la serie logra mantener buen desempeño de audiencia y visibilidad internacional, lo cual es clave para este tipo de proyectos en Netflix.

"Los dueños del juego" (2025).

Producción y estilo de "Los dueños del juego"

Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, la serie cuenta con rodaje en locaciones reales de Río de Janeiro, lo que le da un aspecto visual intenso y auténtico. Aunque no está basada en una historia real, toma inspiración en dinámicas del crimen organizado brasileño para construir su universo ficcional.

El conflicto de la historia arranca cuando cuatro clanes: los Fernández, los Guerra, los Moraes y los Saad se disputan el control del imperio del juego clandestino justo cuando se avecina una legalización de las apuestas que amenaza todo el equilibrio. La serie construye una atmósfera de traición, ambición, sangre y lealtad rota, mientras Profeta busca no solo sobrevivir en este mundo letal, sino convertirse en protagonista del mismo.