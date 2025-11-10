El crudo documental de Netflix que pone la lupa sobre una de las asesinas más temidas

El documental estrenado el 30 de octubre en Netflix presenta nuevas conversaciones de audio con figuras clave en el caso

Netflix estrenó a fin de octubre una de sus producciones más crudas del año: Aileen: La reina de las asesinas en serie. Dirigida por Emily Turner, el documental retoma el caso de Aileen Wuornos, la primera mujer de Estados Unidos en ser ejecutada bajo la carátula de asesina serial en 2002 mediante una inyección letal.

“Es tan confusa y tan compleja, lo cual va tan en contra de cómo nos gusta que sean las mujeres”, señaló la directora. "Y algo que me pareció realmente importante fue que no estábamos allí para hacer una disculpa por lo que había hecho. Espero que la gente llegue a conclusiones realmente diferentes”.

¿De qué se trata Aileen: La reina de las asesinas en serie?

El documental estrenado el 30 de octubre en Netflix presenta nuevas conversaciones de audio con figuras clave en el caso, junto con imágenes de archivo de los reportajes de la corresponsal de Dateline, Michele Gillen, escenas del tribunal y cintas policiales. También conversaciones nunca antes vistas entre la homicida (mientras estaba en el corredor de la muerte) y la cineasta Jasmine Hirst.

Al momento de los trágicos episodios (1989 y 1990), Wuornos trabajaba como prostituta en las rutas del sur del país y asaltaba a sus clientes, a quienes luego disparaba para quedarse con sus autos y pertenencias. En su defensa, aseguró que todos habían intentado violarla.

Su caso se convirtió en un fenómeno mediático y la prensa la bautizó La Dama de la Muerte. Tal es así que su historia inspiró la película Monster (2003), protagonizada por Charlize Theron, quien ganó un Oscar por ese papel.

A más de 35 años, la decisión de Turner de prescindir de las entrevistas ante la cámara tuvo dos objetivos: permitir a los espectadores experimentar los eventos con inmediatez al dejar que las imágenes de archivo se reprodujeran sin cortes a los comentaristas e invitar a las reflexiones más sinceras y reveladoras de los participantes.

“Me asombró la cantidad de cosas que la gente te cuenta cuando no tienes una cámara”, repasó. “Solo queríamos que esas voces se sintieran lo más naturales posible”.

El resultado es una inversión deliberada de la gramática habitual del género de crímenes reales. En lugar de análisis detallados, los espectadores se sumergen directamente en la investigación para analizar el material sin editar, presenciar reacciones espontáneas y encontrarse con contradicciones en tiempo real.

Ficha técnica de Aileen: La reina de las asesinas en serie