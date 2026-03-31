¿Habrá temporada 2 de "Algo terrible está a punto de suceder" en Netflix? Todo lo que se sabe

"Algo terrible está a punto de suceder", miniserie disponible en Netflix.

La miniserie Algo terrible está a punto de suceder se encuentra disponible en Netflix y se ha instalado como uno de los thrillers psicológicos más inquietantes de lo que va del año. La historia sigue a Rachel, una joven que, a pocos días de su boda, viaja con su prometido a la casa de la familia de él para ultimar los preparativos. Lo que debería ser una instancia íntima se transforma rápidamente en una experiencia perturbadora: el entorno se vuelve hostil, los comportamientos de los futuros suegros resultan extraños y la protagonista comienza a sentir que algo terrible está por ocurrir. La serie construye así un clima de paranoia creciente, donde la percepción de la realidad se vuelve cada vez más difusa.

¿Habrá segunda temporada para la serie?

En cuanto a su futuro, por ahora no hay confirmación oficial de una segunda temporada. La ficción fue concebida inicialmente como una miniserie cerrada, con una historia que se resuelve dentro de sus ocho episodios. Un formato que es cada vez más popular en las plataformas, por la agilidad de engancharse con la narrativa e ideal para maratonear.

Sin embargo, desde la producción no descartan del todo una continuación bajo otro formato, como una antología que explore nuevas historias y miedos. Aun así, la decisión final dependerá de Netflix y de métricas clave como visualizaciones, tasa de finalización y repercusión global.

"Algo terrible está a punto de suceder" (2026).

La miniserie crece en visualizaciones en Netflix

Los primeros datos sobre su impacto son más que alentadores. En sus primeras horas, la serie logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma a nivel mundial, e incluso alcanzó el top 10 rápidamente tras su estreno. A esto se suma una recepción crítica positiva, con porcentajes superiores al 80% en sitios especializados, lo que refuerza su impacto dentro del catálogo reciente.

La propuesta logra mezclar el thriller psicológico con el terror, apoyándose más en la tensión y la atmósfera que en los sustos tradicionales. La serie trabaja con temas profundos como el miedo al compromiso, las relaciones de pareja, la herencia emocional y la idea de un destino inevitable que se transmite entre generaciones.

Este enfoque la acerca a relatos más introspectivos, donde el verdadero conflicto está en la mente de los personajes. Así, Algo terrible está a punto de suceder no solo inquieta por lo que muestra, sino por lo que sugiere: que, a veces, el horror más grande no proviene de lo sobrenatural, sino de aquello que no podemos evitar repetir.