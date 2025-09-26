Es ganadora del Oscar y la dirigió Christopher Nolan: la película de Netflix para ver el fin de semana

Llega el fin de semana y una de las opciones más codiciadas es quedarse en casa y ver una película. Luego de una agotadora semana de trabajo, es necesario poner pausa al ritmo cotidiano y darle play a una historia que nos haga aferrarnos al sillón. Es enorme la cantidad de títulos que se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de la "N" roja, por lo que puede resultar un tanto abrumador saber cuál elegir.
Si te gusta la ciencia ficción es tu día de suerte porque Netflix acaba de sumar a su catálogo Interstellar, la película de Christopher Nolan que no solo ganó un Oscar a Mejores Efectos Visuales, sino, los corazones de millones. Si bien pasaron pocos años de su estreno, el 2011, se convirtió en un clásico. Si nunca la viste, este fin de semana es la oportunidad. Si ya lo hiciste, podés volver a hacerlo para analizarla y disfrutarla una vez más.
¿De qué trata Interstellar?
Interstellar es una película de ciencia ficción, que se sitúa en el año 2067. La destrucción de las cosechas en la Tierra ha hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y se vea amenazada la supervivencia de la humanidad. Como si esto fuera poco, una plaga consume el oxígeno y cambia la composición química de la atmósfera. Pero, gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores, encabezados por Joseph Cooper, un granjero, se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida allí.
Cómo crear una cuenta en Netflix y ver Interstellar
Para ver Interstellar es necesario primero crear una cuenta en Netflix. Es más fácil de lo que suena, solo tenés que seguir una serie de pasos que te detallamos a continuación. Luego de gestionar tu perfil, restará que te recuestes en el sillón y disfrutes de la historia ganadora del Premio Oscar.
- Ingresá a la página oficial de Netflix: dirigite a www.netflix.com desde tu navegador o descargá la aplicación en tu dispositivo móvil o Smart TV.
- Seleccioná un plan: Netflix ofrece diferentes planes de suscripción con diversas calidades de video y cantidad de pantallas simultáneas. Elegí el que mejor se adapte a tus necesidades.
- Creá una cuenta: ingresá tu dirección de correo electrónico y creá una contraseña segura.
- Añadí un método de pago: Netflix acepta tarjetas de crédito, débito y algunos métodos de pago digitales.
- Configurá tu perfil: una vez suscrito, podés crear diferentes perfiles según tus preferencias de contenido.
- Buscá "Interstellar": usá la barra de búsqueda de Netflix e ingresá el título "Interstellar" para encontrar la película.
- Disfrutá la película: hacé clic en "Reproducir" y preparate para disfrutar esta película ganadora del Premio Oscar.