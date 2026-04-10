El thriller coreano que arrasa en Netflix: destronó a Peaky Blinders y lidera el Top 10 mundial

Dirigida por Ryoo Seung-wan y recientemente incorporada al catálogo de Netflix, la película surcoreana Inthum se consolida hoy como uno de los nuevos fenómenos de 2026. Con más de 11 millones de visualizaciones registradas en la última semana, el thriller de acción se posiciona como el líder en el ranking global de las producciones más vistas en la plataforma.

Beneficiado por una trama que combina espionaje internacional, tensiones políticas y crimen organizado, Inthum reúne 6,4 puntos sobre 10 en IMDb, mientras que en la escala de popularidad se erige entre las primeras 50.

¿De qué se trata Inthum?

La historia de Inthum se desarrolla en Vladivostok, Rusia, una ciudad estratégica por su cercanía con Corea del Norte. Allí, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur sigue la pista de una red de narcotráfico que opera en la región. En paralelo, un funcionario de la Seguridad del Estado norcoreano investiga una serie de desapariciones vinculadas a ese mismo entramado criminal. El cruce entre ambos personajes, provenientes de países históricamente enfrentados, da inicio a una tensa colaboración marcada por la desconfianza y los intereses contrapuestos.

A medida que avanzan en la investigación, ambos agentes se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar la organización, lo que los expone a peligros constantes, persecuciones y secretos que van más allá del crimen común. La trama suma un tercer elemento clave: una camarera norcoreana que actúa como informante y cuyo rol se vuelve central, ya que distintos servicios de inteligencia buscan utilizarla para obtener información sensible.

La producción, cuyo título hace referencia a la inteligencia humana (“Human Intelligence”), mezcla escenas de acción con una narrativa política que explora las relaciones entre Corea del Sur, Corea del Norte y otras potencias involucradas indirectamente. Además, pone el foco en los dilemas morales de sus protagonistas, obligados a decidir entre la lealtad a sus países o la necesidad de colaborar para sobrevivir.

Ficha técnica de Inthum