Un histórico artista contó que tiene Parkinson y hay conmoción en la música: "Tengo previsto"

El inesperado anuncio del artista que conmocionó de lleno al mundo de la música.

La música argentina tiene a un sinfín de exponentes que marcaron un precedente en el ambiente de la cultura nacional con sus trabajos. Uno de ellos causó conmoción por el reciente anuncio que realizó vinculado al diagnóstico de su enfermedad de Parkinson. "Mi objetivo es recibir la mejor atención disponible", expresó.

En la jornada del jueves 6 de febrero, el mundo de la música quedó en shock por el comunicado oficial de uno de los artistas más prestigiosos. A través de sus redes sociales, expuso que después de lidiar con distintas afecciones en los últimos años, descubrió que tiene Parkinson.

Daniel Barenboim contó la noticia a través de sus redes sociales.

Se trata de Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta argentino de 82 años nacionalizado español, israelí y palestino. "Sé que muchas personas se han preocupado por mi salud y me ha conmovido mucho el apoyo que recibí durante los últimos tres años. Hoy me gustaría compartir que tengo la enfermedad de Parkinson", precisó.

"De cara al futuro, tengo previsto mantener la mayor cantidad posible de compromisos profesionales. Si no puedo hacerlo, es porque mi salud no me lo permite", explicó Barenboim. Cabe recordar que en 2022 había anunciado que se retiraba por un tiempo de los escenarios por una enfermedad neurológica grave, aunque sin dar detalles. "He estado afrontando esta nueva realidad y mi objetivo es recibir la mejor atención disponible. Agradezco a todos por su amabilidad y buenos deseos", concluyó.

¿Vuelve el Pity Álvarez? Salió a la luz la foto que movilizó al rock nacional

Cristian "Pity" Álvarez es de los artistas argentinos más influyentes del ambiente del rock nacional, sobre todo por su labor en las icónicas bandas Intoxicados y Viejas Locas. Tras haber salido de la cárcel en 2023 y grabar una nueva canción con Daniel Melingo en 2024, se filtró una foto inesperada para los fanáticos que ilusionó al mundo de la música.

El rock nacional tiene a un sinfín de referentes que marcaron historia en la música argentina. Uno de ellos es Pity Álvarez, quien volvió al ruedo junto a Daniel Melingo en el lanzamiento de la canción Pesar, publicada el pasado 9 de octubre y que ya acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

En este marco, el cantante de 52 años causó furor en las últimas horas por una imagen inédita que se viralizó en las redes sociales. La misma fue publicada por varias páginas dedicadas a brindar información sobre el mundo del rock nacional y se lo puede observar al Pity con anteojos de sol, el pelo pintado de color rosa pastel y una remera que dice "basado en hechos reales".

"Pity versión 2025. Te estamos esperando rey", escribió la página Ensayo General Rock. "Por el resto de mi vida, elijo creer"; "Donde sea y cuando sea"; "La leyenda continúa"; "Vamos Pity querido te esperamos", fueron algunos de los comentarios de la gente que aguarda por el regreso del artista a los escenarios.