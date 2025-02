"Vinito": la pregunta de La Sole que acorraló a Luciano Pereyra en público

La Sole y Luciano Pereyra tuvieron un divertido cruce en las redes sociales.

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra son dos folkloristas que desde hace años demuestran que además de estar unidos por un vínculo profesional, también los une un lazo de amistad. De ese modo, en un reciente comentario que le hizo en las redes sociales, la artista oriunda de Arequito aprovechó su confianza para hacerle una inesperada pregunta al cantante.

El intérprete de canciones como Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo compartió en su última publicación de Instagram imágenes de un reciente concierto que vivió en un festival de folklore y allí recibió la llamativa pregunta de su colega. "Son muchos nuestros reencuentros y cada nuevo abrazo la emoción se agiganta porque en #Tunuyan soy muy feliz! Gracias por tanto amor", escribió Pereyra en el pie de foto del posteo donde se pudieron ver imágenes de la prueba de sonido del show y también del encuentro con el público.

Fiel a su estilo verborrágico, La Sole le dio me gusta a la publicación de su amigo y se quiso sacar una duda al hacerle una pregunta en un comentario: "Tomaste vinito?", soltó Pastorutti. Por su parte, Luciano Pereyra respondió con humor a la consulta de su allegada y escribió: "Nooooooo. Bueno sí", seguido por emoticones referidos al vino.

El descargo de La Sole tras su show en Cosquín en 2025

"¿Ustedes están todos locos? ¿Qué es eso de festejar así 29 años? ¿Y yo qué hago con tanto cariño? Gracias una vez más por ayudarme a renacer en Cosquín, gracias por darle vida y sentido a mis interpretaciones!!! Los quiero mucho mucho!", escribió Pastorutti. Y agregó: "29 años. ni yo lo puedo creer!!! Estoy en un momento de la vida donde no todo da lo mismo. Empiezo a elegir, a cuidar, a valorar, a ignorar, a disfrutar y sobre todo a amar con otra conciencia. Todo vale más!!! Los que me conocen bien saben que soy dura para la emoción y no por eso menos humana".

La Sole, en vivo.

Durante el show, la artista había pronunciado sentidas palabras ante la Plaza Próspero Molina colmada: "La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", esbozó. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

Tristeza por la despedida de La Sole a su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y cerró: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".