Tiago PZK brilló en su tercer Movistar Arena del año: baile, efectos especiales y muchos invitados para coronar un 2025 de éxito. Foto: Gabriel Sotelo.

"De Monte Grande para el mundo", ese fue el lema que perduró durante la tercera función de Tiago PZK en el Movistar Arena. Luego de dos shows sold out en el mes de mayo, el cantante volvió al recinto de Villa Crespo en la noche del martes 4 de noviembre para reafirmar que es un artista completo y con mucho para dar. Desde la presentación con banda en vivo, coreografías de las que participó, dos escenarios entre los que se trasladaba con un arnés por el aire y múltiples invitados, "Gotti" se posicionó como uno de los artistas más innovadores de la escena.

Desde las 21:15 hasta las siguientes dos horas, Tiago Pzk hizo un recorrido por su carrera con un stlist de 30 canciones que estuvieron acompañadas por en canto eufórico de un Movistar Arena repleto. El show fue impresionante desde el primer momento ya que Tiago sorprendió al público con una entrada de película que marcaría el nivel de todo el espectáculo: el show comenzó con Señorita, mientras un enorme telón cubría el escenario. Al caer, Tiago sobrevoló al público en un cuervo gigante desde el escenario principal hacia un segundo escenario ubicado en el centro del Arena, donde interpretó Además de mí, Casa de chapa y Entre nosotros junto a Lit Killah, el primer invitado de la noche.

Desde ahí, la energía del show no bajó: los presentes cantaron, gritaron y celebraron el éxito de Tiago, quien no se reprimió la emoción y el llanto por el sueño cumplido. Incluso, manifestó su agradecimiento inmenso con sus fans, quienes durante la canción Tony organizaron un fan action que tiñó todo el Movistar de rojo.

Con su increíble puesta en escena, pantallas con seguimiento de cámaras en vivo, un equipo de bailarines profesionales y la banda musical, Tiago demostró estar a la altura de una estrella internacional. Y aunque el éxito sea grande, no se olvida de sus raíces: a lo largo del show evoca a un Tiago pequeño que le pone los pies sobre la tierra y le recuerda que lo esencial es compartir el éxito con quienes estuvieron acompañándote cuesta arriba.

Nada se disfruta en soledad: una noche marcada por la compañía en el escenario

Luego del primer bloque en el escenario del medio, Tiago, en una secuencia explosiva, regresó volando al escenario principal interpretando Besame remix con Khea, Bhavi y Seven Kayne. Pero la ronda de invitados no terminó ahí. Más tarde volvería a aparecer Lit Killah junto a FMK para cantar juntos Los del Espacio.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante Bemaste, cuando invitó a una pareja al escenario para dedicarles en vivo esta canción tan especial. Más adelante, en Sola y Griselda, subió su mamá al escenario, regalando un instante íntimo y conmovedor que emocionó a todos los presentes. También hubo lugar para la sorpresa donde el público tomo el control del show y votó en vivo tres canciones del repertorio que Tiago, donde interpretó especialmente esa noche, entre ellas Hazmelo, Hablando de love, Nadie más, Sabor a miel, Dámelo y Que se parezca a ti.

Otro de los puntos más altos del show fue la aparición sorpresiva de TINI, quien se sumó para interpretar Me enteré en medio de una ovación eufórica. Minutos después, la energía volvió a desbordar con Emanuel Noir de Ke Personajes, que se sumó para cantar Piel en una versión que encendió al Movistar Arena y marcó uno de los momentos más celebrados de la noche.