Sueños Dorados regresa al Konex: música, arte y comunidad en una noche para habitar lo colectivo.

Después de consolidarse como uno de los encuentros más singulares de la escena emergente porteña, el Festival Sueños Dorados anuncia su vuelta con una nueva edición que promete ampliar su universo creativo. La cita será el próximo domingo 26 de abril en Ciudad Cultural Konex, donde desde la tarde se desplegará una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero cruce de disciplinas.

Con un line up que combina frescura y búsqueda estética, la jornada reunirá a Crewrod, La Valenti, Chinwezz y Grace & Badlove, cuatro propuestas que dialogan desde distintos géneros, del neo-soul al funk, del jazz al folklore, pero comparten una misma sensibilidad, la exploración sonora y el pulso contemporáneo.

Así será la nueva edición del Festival Sueños Dorados en Konex

Lejos de limitarse al formato tradicional de festival, Sueños Dorados vuelve a apostar por la autogestión y la construcción colectiva como motor. En ese sentido, esta edición suma una dimensión visual con una muestra curada por Trattoria de Arte, que reunirá obras de diez artistas y propondrá un recorrido donde lo visual y lo sonoro se entrelazan en tiempo real.

La experiencia también invita al público a involucrarse activamente: habrá una intervención artística participativa pensada para que los asistentes dejen su huella dentro del evento, además de un espacio de feria donde se podrán conseguir obras gráficas, piezas de pequeño formato y merchandising oficial. Una manera de acortar distancias entre artistas y audiencia, y reforzar el espíritu comunitario que define al festival.

Impulsado desde 2024 por Crewrod como un punto de encuentro con otras bandas afines, Sueños Dorados creció rápidamente hasta convertirse en una plataforma clave para la escena underground local. Su propuesta, atravesada por la experimentación y la mezcla de lenguajes, lo posiciona hoy como uno de los eventos más atractivos para descubrir nuevas voces y formas de expresión.