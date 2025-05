El artista Nahuel Pennisi se volcó a las redes sociales para revelar momentos de su vida privada y sorprendió a todos con un comentario particular.

Nahuel Pennisi es uno de los cantantes más talentosos y queridos de la escena musical argentina porque, desde el folklore hasta el cuarteto, brilla en diferentes ritmos musicales. Y además de sus buenas interpretaciones, empezó a generar momentos muy divertidos en redes sociales. Sin embargo, uno de los últimos posteos que realizó en Instagram sorprendió a todo el mundo por revelar algo que suele consumir en su vida cotidiana.

“Hay muchas cosas que no saben de mí… y hoy empiezo a contarlas. Bienvenidos a esta serie de preguntas random”, es la frase que acompaña un breve video que Nahuel Pennisi subió a su perfil de Instagram. Allí el cantante explicó el origen del contenido: “Amigos, ¿saben qué? El otro día Mayra me dice, ‘Y si contestás algunas preguntas para la gente, para los que te siguen por las redes, para los que son del otro lado, cosas que no saben de vos’”.

“Así que bueno, me voy a animar a contar algunas cositas, algunas perlitas”, agregó el artista oriundo de Florencio Varela y la primera pregunta fue la siguiente: “¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás trabajando?”. “Me gusta escuchar radio. Pongo la radio, este, tengo ahí una emisora que escucho deporte o si no me gusta entrar a YouTube y mirar algunos documentales”, detalló.

La revelación de Nahuel Pennisi que nadie esperaba

En ese momento, el cantante impacto a todos con las particulares producciones que consume en esa plataforma de videos: “Soy medio fan de los documentales, por ejemplo, documentales de aviones, documentales de climas. Accidente aéreo. Ay, Dios mío, qué masoquismo”. Luego, otro cuestionamiento que surgió para Nahuel fue el siguiente: “¿Cuál es tu recuerdo más lindo de la infancia?”.

El cantante Nahuel Pennisi se consagró como uno de los más talentosos y queridos de la escena musical.

“El recuerdo más lindo la infancia era jugar con los vecinitos del barrio, salíamos a la calle, inflábamos bombitas, las poníamos en un balde y empezábamos a tirarlas de un lado para otro, de un lado para otro”, rememoró el joven artista y agregó otro juego muy famoso: “O si no teníamos un metegol que estaba al lado de casa y cuando salía el sol a la mañana ya empezamos a hinchar al vecino, ‘Eh, don Ramón, queremos jugar al metegol’. Poníamos la fichita de 10 centavos. Qué tiempos. Ay, qué tiempos”.

“Que buena ondaaa este segmento”, expresó una seguidora en Instagram y otra fan comentó: “Que lindo escucharte Nahuel, ya sea cantando o contando tu historia de vida. Hermosísima tu voz!!! Amo tus canciones”. “Qué lindas épocas la de las bombuchaasss”, se emocionó otra seguidora y una bromeó con la particular revelación de Pennisi: “Me sorprende que te gusten los documentales sobre accidentes de aviones”.