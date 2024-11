Nahuel Pennisi dejó perplejo al folklore con lo que contó de su vida: "¿Qué es eso?"

El cantante Nahuel Pennisi explicó que es lo que más lo inquieta cuando el resto de las personas notan su discapacidad visual.

Al increíble talento para cantar, Nahuel Pennisi le agrega su buen humor, una dulzura especial y mucha humildad para ser unos de los artistas más queridos del folklore, el cuarteto y todo el mundo de la música argentina. Además, el cantante no tiene problemas en revelar temas íntimos y familiares, así como los más controvertidos al explicar de forma simple y sin vueltas su experiencia de vivir con ceguera.

En ese sentido, el cantante Nahuel Pennisi detalló que es lo que más lo inquieta sobre cómo el resto de las personas perciben su discapacidad visual. “La gente se cuida mucho con mi ceguera y es algo normal”, confesó y reveló que en varias ocasiones, cuando el resto intenta ser respetuosos, evitan hablarle de cosas relacionadas con la vista. Y esa faceta genera que se dirijan a él de una manera poco normal.

“Me pasa que sufro cuando evitan hablar de ver”, reclamó Pennisi, con mucha honestidad y también con un poco humor. “Te encuentro y en vez de decirme ‘nos vemos’, me decís ‘nos cruzamos’ ¿Qué es eso? Los dos sabemos que no es natural en vos hablar así”, ejemplificó entre risas durante una entrevista con Telenoche.

“Yo a la madre de mis hijos le dije una vez que lo nuestro fue amor a primera vista. Se quedó mirándome con una cara”, relató mientras estallaba de risa. Además, describió que vive su condición muy naturalmente junto con su familia. “Mis hijos conviven con mi ceguera de una manera emocionante. La más chica dice ‘mamá ya termine la leche mirá’ y a mí me dice ‘ya tome la leche, tocá’ y me alcanza la mamadera”, apuntó.

Por otra parte, admitió que hubo un momento en su vida en el que sufrió por la preocupación de sus padres. “Yo comencé tocando en la calle. La decisión de tocar en la calle fue la decisión de ser músico”, recordó.

“Yo no sabía hasta dónde iba a llegar, pero me acuerdo que ese día cuando llegué a casa le conté a mis padres lo que pasó. Les dije cómo me había ido, que recaudé un par de mangos, y ellos ahí me dijeron que se podían morir en paz porque sabían que yo podía hacer algo”, relató Pennisi con emoción. “Hoy a mí me toca ser padre y pienso que lindo es como hijo poder regalar esa tranquilidad”, cerró el cantante.

Nahuel Pennisi y el vínculo especial con el cuarteto por el Potro Rodrigo y La Konga

En otra nota, Nahuel Pennisi recordó con emoción cómo fue su vínculo con el cuarteto y en especial, con Rodrigo Bueno. En el 2000, año que el Potro falleció a causa del trágico accidente, el artista confesó que sintió la pérdida al igual que todos los argentinos y “se desconectó por un tiempo del cuarteto”.

Luego, el creador de “Universo paralelo”, el éxito de su autoría que tiempo después La Konga le daría el salto a nivel internacional, contó que gracias a la banda de Villa Dolores volvió, de cierta manera, a su infancia. Nahuel Pennisi apuntó en Seguimos en El Doce que en su niñez escuchaba el folklore cordobés y se divertía al ritmo del tunga tunga. “Como que volví a conectarme con esta música de manera mucho más profunda”, destacó.