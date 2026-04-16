Sorpresa en el folklore por el encuentro del Chaqueño Palavecino con Justin Bieber: “Otro mundo”

El cruce menos pensado fue entre el Chaqueño Palavecino y Justin Bieber en Las Vegas.

El Chaqueño Palavecino acompañó al boxeador Marcos "Chino" Maidana en Las Vegas, septiembre de 2014, previo a su segunda pelea contra Floyd Mayweather. En ese marco, el folklorista cantó en la previa, interpretó el himno nacional y acompañó al boxeador hacia el ring, compartiendo momentos de distensión y apoyo. Lo que pocos conocen es un cruce inesperado que vivió con otro cantante famoso: Justin Bieber.

Durante una entrevista reciente, Oscar Esperanza revivió esa estadía en la lujosa ciudad estadounidense y describió: "Imagina el hotel, donde hay de todo. Ahí mismo se peleaba, ahí mismo se vivía, ahí mismo se timbeaba". Allí, el artista contó un momento incómodo junto a la pareja del boxeador contrincante del argentino y bromeó: "La primera paliza iba a ser para mí".

"Se me sienta al lado una medio rubiona", explica el Chaqueño Palavecino y completa: "Y claro, yo me siento con un sombrero grande y Maywether se ponía así, me miraba. La mujer hablaba español, empezamos a conversar. Y él estaba cada vez más así (sentado hacia adelante). ¿Quién era? La mujer de Mayweather. La primera paliza iba a ser para mí".

"El hecho de compartir con 'El Chino', 'Los Tekis' y Jorge -Rojas- fue muy bueno. La verdad que la hemos pasado bastante bien", destacó y acotó: “Fue una buena experiencia”. Como se recordó, el Chaqueño musicalizó la caminata hacia el ring de Maidana en el MGM Grand de Las Vegas. En tanto, calificó de ídolo al deportista santafesino, quien fue recibido como tal, pese a no haber ganado esa noche: "Es un ídolo igual. No peleó con un manco”.

El Chaqueño Palavecino recordó la noche que se cruzó a Justin Bieber en Las Vegas.

Más tarde, en diálogo con el ciclo del canal de Solo Deportes de YouTube, el cantor reveló el cruce especial con el compositor canadiense. "Salió un rubión del camarín de Mayweather, vino y me vio con el micrófono en la mano, se arrima y me da la mano todo. Yo no sabía quién era. Y le pregunto al policía que estaba ahí y hablaba español, por suerte, y me dice: 'Es un chico que canta, que es conocido'. Yo no sabía quién era, estaba en otro mundo. Era Justin Bieber".

Abel Pintos reveló que intercambiaría su vida con Justin Bieber por un día

Abel Pintos fue uno de los platos fuertes del Festival de Peñas de Villa María 2026 y le concedió una entrevista al periodista Pedrito Veronese y aceptó su divertido cuestionario. "¿Yo te hago a vos tres preguntas? Yo te voy a preguntar a vos qué es lo más loco que hiciste por amor", consultó el periodista. "No sé. No, nada", respondió el artista, que se mostró pensativo y se justificó: "No, no... no es que nada. Es que, la verdad es que nada de lo que haga por amor me parece... Estaría dispuesto a hacerlo de entrada, entonces no me parece loco".

A continuación, Veronese le preguntó: "¿Con qué famoso te gustaría intercambiar tu vida, aunque sea por un día? Puede ser cantante". Y la respuesta del consagrado cantante bahiense sorprendió a más de una persona. "Sí, estaba pensando... Estaba buscando por el lado de cantante. Con Justin Bieber"; contestó.