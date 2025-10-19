Soledad Pastorutti rememoró una canción de su primer disco.

Soledad Pastorutti tocó en la fiesta uruguaya Semana de Lavalleja y se volvió furor en las redes sociales por la interpretación de una canción que no cantaba hacía dos décadas. La voz del folklore argentino volvió a encarnar una composición que incluyó en su primer disco de estudio, Poncho al Viento.

El track en cuestión es Canción de las Simples Cosas, un clásico del folklore argentino que fue compuesto a mediados del siglo pasado por Armando Tejada Gómez y César Isella. Pastorutti puso su voz a esta pieza a sus 15 años, en el material discográfico que revolucionó la música en 1996: el primer disco de la adolescente fue el más vendido del año y tiene un récord en la historia de Sony Music Argentina como el que más ventas logró en menor cantidad de tiempo.

Dada la interpretación de Canción de las Simples Cosas en el mencionado festival, Pastorutti se volvió viral en las redes, gracias a todos los fanáticos nostálgicos que compartieron ese fragmento del show. Si bien Soledad tiene un sinfín de clásicos del folklore en el repertorio que toca hasta hoy, es cierto que a esta pieza no la cantaba desde hacía décadas y por eso causó el revuelo que sucedió. "Volvió a cantar este temón después de veinte años. Te amo Soledad", escribió una fan.

El descargo de La Sole tras tocar en el Gran Rex

"Todavía sigo procesando todo lo que vivimos este fin de semana. Cumpleaños, amigos, canciones, emociones… y ese público que hace casi 30 años me acompaña con el mismo amor de siempre. Volver al Rex fue como volver a casa", escribió Soledad Pastorutti en el pie de foto del posteo en el que compartió momentos vividos en el recinto porteño. Y cerró: "Gracias por llenar cada butaca, por cantar conmigo, por los pañuelos y los ponchos al viento... las lágrimas y las risas! Gracias a los artistas que se sumaron, a los músicos, a mi familia, a mi equipo… y sobre todo a ustedes... que son el motivo de cada canción!".

Soledad Pastorutti.

El agradecimiento de Soledad a Mirtha Legrand, en el Rex

La Sole bajó al público para saludar a Legrand en medio de su show y expresó: "Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años. Lo que quieras decirle a la gente, el público es tuyo esta noche. Yo simplemente te digo gracias porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande, la segunda vez que me venís a ver", expresó con gran cariño y respeto".