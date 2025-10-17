Conmoción en el folklore por lo que le sucedió a una fan de Soledad Pastorutti en pleno show.

La fiesta que tenía lugar en el Teatro Gran Rex durante una de las presentaciones de Soledad Pastorutti se vio detenida por unos minutos, cuando una fan de pronto tomó protagonismo. Ya había terminado el show, el telón se había bajado, y la historia de Olga González inundó los pasillos del mítico recinto donde la música de La Sole había tomado lugar uno minutos atrás.

"Me llamo Olga González. Soy de Tigre. Estoy aquí porque mi hijo me regaló la entrada para el Día de la Madre, pero me dejó hace 20 días y se quedó dormido. Le encantaba Soledad como a mí. La canción que más me gusta es Brindis en este momento. Todas son lindas, pero esa en especial. Te agradezco mucho", le había contado la mujer en cuestión a Elizabeth Ale, periodista que se encontraba tomando testimonios de la noche para Omradioar.

Quienes rodeaban a la periodista y a Olga, pudieron escuchar a esta recitar: "Por esos días por venir. Por este brindis para mí. Por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida". Esta letra se resignifica y cobra aún más valor con la historia de esta madre que sigue adelante, y que quiere cantar Brindis como lo hacía junto a su hijo, hasta el final.

El homenaje de Soledad Pastorutti a Mirtha Legrand

La noche especial no se terminó allí, sino que, durante el show Soledad Pastorutti notó la presencia de la mismísima Mirtha Legrand y decidió dedicarle una sentidas palabras: "Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años. Lo que quieras decirle a la gente, el público es tuyo esta noche. Yo simplemente te digo gracias porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande, la segunda vez que me venís a ver", expresó con gran cariño y respeto.

Con la picardía que la caracteriza, La Chiqui respondió: "No estoy cansada, no tengo sueño, tengo hambre nada más", a lo que Soledad se sumó jocosa: "Lo resolvemos rápido, todo lo que está en el camarín te lo traemos". Pero las risas no se detuvieron ahí, sino que la conductora y actriz de los años dorados del cine argentino retrucó: "Cuando venís yo te doy de comer, vos no me diste nada de comer".