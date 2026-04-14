Se tuvo que ir de Argentina por la crisis económica y hoy es una estrella mundial: el desarraigo no la detuvo

Una artista argentina dejó el país de niña por la crisis económica.

La crisis del 2001 generó embates muy fuertes a la vida de todos los argentinos y ese fue el caso de la familia de una estrella de la música latina. Se trata de Nathy Peluso, cuya familia emigró a España porque la situación económica del país les resultaba inviable.

La voz de Buenos Aires y Mafiosa nació el 12 de enero de 1995 en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Proviene de un entorno familiar conformado por su padre, Hernán Peluso, psicólogo de profesión, y su madre, docente de inglés. Su hermana, Sofía Peluso, también se desempeña en el ámbito musical como rapera bajo el nombre artístico de Sofía Gabanna.

Durante su infancia en Argentina, la artista se trasladó de su ciudad natal a la Capital Federal, instalándose en el barrio de Saavedra. Pero en el 2004, ante los resabios de la profunda crisis económica del 2001, su familia decidió emigrar a España, estableciéndose inicialmente en la zona de Alicante.

Posteriormente, la familia de Nathy se mudó a Murcia, ciudad donde inició estudios superiores en Comunicación Audiovisual, carrera que decidió abandonar para volcarse de lleno a su formación y actividad artística. Este trayecto geográfico y formativo influyó en la construcción de su identidad multicultural.

En su rol de cantante y compositora, la propuesta de la intérprete se distingue por una fusión de géneros que integra elementos del hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing. Esta versatilidad estilística le permitió consolidarse como una figura relevante de la música contemporánea, caracterizada por una búsqueda estética que combina ritmos tradicionales con sonidos urbanos actuales.

Nathy Peluso, en vivo.

Por qué "cancelaron" a Nathy Peluso

Hace algunos años, Nathy Peluso quedó en el centro de una polémica porque en una nota le consultaron si se sentía más española o argentina y se inclinó por la primera opción; esto generó críticas inmediatas en las redes sociales.

Cabe destacar que la artista emigró cuando aún estaba en plena educación primaria y desarrolló gran parte de su identidad en aquel país. Ante la repercusión de sus dichos, la cantante aclaró posteriormente que sus palabras fueron malinterpretadas y reafirmó el amor profundo que siente por Argentina y por sus raíces, las cuales siguen presentes tanto en su vida personal como en su impronta artística.

Así fue el último show de Nathy Peluso en Buenos Aires

Nathy Peluso se presentó en el Movistar Arena el pasado martes 30 de octubre como parte de su gira internacional Grasa Tour. Durante el concierto, que se extendió por dos horas, la artista compartió con el público la importancia personal de este encuentro, manifestando la profundidad de sus expectativas previas mientras se situaba en un tramo de la escenografía.

La presentación estuvo marcada por un despliegue de virtuosismo vocal y performático, manteniendo la intensidad desde la apertura hasta el cierre del espectáculo. La propuesta escénica y la energía transmitida reafirmaron la conexión de la intérprete con su audiencia local.