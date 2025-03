Salió a la luz lo que nunca se vio de la entrevista de Pergolini al Indio Solari: "Te cago a trompadas"

La revelación que sacó a la luz Mario Pergolini sobre la recordada entrevista al Indio Solari.

Mario Pergolini es una de las personalidades más destacadas de los medios y tiene una entrevista histórica recordada por muchos al Indio Solari en 2016 en el marco del documental Tsunami. Nueve años más tarde, el dueño de Vorterix reveló en su programa Dejá que entre el sol una situación vivida en la nota que tomó la decisión de no publicar y ahora sacó a la luz, lo que causó múltiples reacciones en el ambiente de la música y los fanáticos de Los Redondos.

Sin dudas que la entrevista de Pergolini al Indio Solari es una de las más recordadas e incluso se hicieron varios memes con la frase "y bueno... festejemos" del cantante, luego de que el conductor le pregunte si el show que iba a brindar en Tandil en marzo de 2016 iba a ser el último. Tiempo después, salió a la luz un episodio inesperado que ocurrió en plena nota y sorprendió a más de uno. .

"Voy a repetir una frase que dijo El Indio Solari cuando estaba llorando en el documental", lanzó Pergolini en primera instancia mientras se encontraba hablando de otro tema con el panel de su programa Dejá que entre el sol en Vorterix. "Estaba llorando, todos callados. Yo me quedo quieto, lo dejo. No aparece en el documental esto. Es un momento que estoy un poco contando la intimidad", indicó.

"Él se pone a llorar. Se empieza a agarrar la cara. Éramos tres solamente en ese lugar y uno de los camarógrafos no aguanta más. Me mira y me dice 'dale un abrazo'. Y El Indio con la cara agarrándose me dice 'me tocás y te cagó a trompadas'", soltó Pergolini sobre un tenso momento vivido en plena entrevista que despertó risas en el programa por la frase ocurrente del artista. La revelación del conductor fue tendencia en las redes sociales y causó todo tipo de reacciones en los seguidores del ciclo y del exlíder de Los Redondos.

Gustavo Cordera se postuló para volver a la Bersuit y hay expectativas en el rock nacional: "Estoy"

Gustavo Cordera es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina por su labor al frente de Bersuit Vergarabat hasta el 2009, cuando comenzó su proyecto como solista. Dieciséis años después, el cantante de 63 años se postuló para retomar el proyecto en medio de rumores que aseguran el regreso de "El Pelado" a la banda, lo que generó furor en el rock nacional.

Sin dudas que Bersuit Vergarabat es una de las bandas icónicas del rock nacional con una serie de canciones que quedaron inmortalizadas en la memoria de la gente. Luego de la decisión de Cordera, quien se fue en 2009 para armar su proyecto solista, el furor de la banda bajó y realizó un camino de reconstrucción sin una presencia fuerte como la de "El Pelado", y con Daniel Suárez y "El Cóndor" Sbarbati como los cantantes principales.

"Yo estoy para charlarlo. A mí personalmente me sucede es que soy una persona que se resiste a hacer las cosas por necesidad. Entonces cuando está el dinero de por medio me tenso", expresó en primera instancia en diálogo con Medio y medio por Mega 98.3. "No hay ninguna posibilidad que Bersuit se reúna si antes yo no me reúno conmigo mismo. Y estoy en ese viaje en este momento. Y hacer lo que realmente siento y quiero", agregó.

Los rumores del regreso de Cordera a Bersuit se dieron a raíz de un posteo del cantante, quien confirmó su participación en Quilmes Rock 2025 el 12 de abril y la banda se presenta al día siguiente. "Si consigo eso para mí, le voy a dar una señal al mundo, hasta inclusive mis compañeros que estoy apto para volver a estar juntos. A mis compañeros los amo ¿Hay conflictos? Sí, claro que hay conflictos ¿Hay todavía cosas por resolver? Sí, claro. Hay dolores todavía. No solamente en mí, sino en ellos. Lo más interesante que puede haber, si hay una reunión, es que vuelva a existir esa química", resaltó "El Pelado". Por el momento, es una incertidumbre su vuelta a la banda que creó hits como La argentinidad al palo, Un pacto, Negra murguera, Espíritu de esta selva, entre otros.