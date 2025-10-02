Monolink lanzó su tercer disco, The Beauty of it All

Monolink.

El productor y multiinstrumentista alemán Steffen Linck, más conocido como Monolink, presenta su tercer álbum de estudio, The beauty of it all, un trabajo que marca un regreso a la esencia que siempre lo distinguió: claridad emocional, calidez melódica y la perfecta simbiosis entre lo orgánico y lo electrónico.

No es un álbum que busque llamar la atención con estridencias; por el contrario, su fuerza está en el magnetismo silencioso que, capa tras capa, atrapa al oyente. Compuesto en gran parte en un retiro del mundo exterior, The Beauty Of It All no se enfoca en el espectáculo, sino en explorar la tensión entre la alegría y el dolor, la memoria y el movimiento, la quietud y el cambio. Más que un concepto cerrado, se presenta como una serie de monólogos internos traducidos en sonido.

El recorrido abre con Call of the Void, un tema expansivo y melancólico que retrata la devastación de un amor perdido a través de sintetizadores envolventes y voces cargadas de emoción. Le sigue Perfect World, coescrito junto a Severin Kantereit, donde ritmos quebrados y percusiones reflejan el desapego de la vida moderna, como una cámara que se aleja lentamente de una ciudad que despierta.

A lo largo del disco, aparecen guiños a distintas etapas de su carrera. En Powerful Play, Monolink regresa a sus raíces con una fusión de guitarra acústica y electrónica rítmica que recuerda sus primeros días, cuando alternaba entre tocar en las calles de Berlín y descubrir la intensidad de sus clubes. Hay también momentos de exploración sonora total: Avalanche, en parte escrito en los Alpes suizos y en parte nacido de una improvisación junto a Toby Siebert, construye un clima de síntesis vintage y turbulencia emocional contenida. Esa misma química se percibe en In My Place, grabado en una sola toma, donde las imperfecciones se convierten en textura viva y espontánea.

